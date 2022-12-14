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Комісія продовжила прийом документів на посаду директора НАБУ

Альона Мазуренко Середа, 14 грудня 2022, 16:41

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ до 20 грудня продовжила термін для подання документів на цю посаду.

Джерело: Facebook-сторінка комісії

Дослівно: "Термін продовжено до 20 грудня 2022 року через прохання міжнародних експертів, безпекові питання, а також перебої у доступі до інтернету та електроенергії".

Деталі: Зокрема, серед вимог до кандидата є наявність вищої юридичної освіти, досвід роботи в галузі від 10 років, при цьому - 5 років на керівних посадах. 

Голова конкурсної комісії - Микола Кучерявенко. Серед інших членів комісії Кирило Легких, Олексій Савчук, Карен Грінавей, Драго Кос, Повілас Малакаускас.  

 

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Передісторія

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  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що конкурс на керівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) буде оголошено найближчим часом.
  • Конкурс мав відбутися навесні. Антикорупційники раніше застерігали, що чинна влада спробує затягнути цей процес
  • На початку серпня голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що команда президента готується зірвати конкурс на директора НАБУ, на що вказує зареєстрований "слугою народу" Андрієм Клочко законопроєкт, який встановлює нові вимоги до кандидатів на посаду та обмеження щодо участі у конкурсі.
  • 5 вересня посли держав "Групи семи" висловили стурбованість законопроєктом № 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.
  • 7 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо встановлення обмежень для призначення директора НАБУ, відмовившись від скандального проєкту закону № 7654, який викликав занепокоєння у "Групи семи".

Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратура
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