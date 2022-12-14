Комісія продовжила прийом документів на посаду директора НАБУ

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ до 20 грудня продовжила термін для подання документів на цю посаду.

Джерело: Facebook-сторінка комісії

Дослівно: "Термін продовжено до 20 грудня 2022 року через прохання міжнародних експертів, безпекові питання, а також перебої у доступі до інтернету та електроенергії".

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Деталі: Зокрема, серед вимог до кандидата є наявність вищої юридичної освіти, досвід роботи в галузі від 10 років, при цьому - 5 років на керівних посадах.

Голова конкурсної комісії - Микола Кучерявенко. Серед інших членів комісії Кирило Легких, Олексій Савчук, Карен Грінавей, Драго Кос, Повілас Малакаускас.

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