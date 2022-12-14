Комиссия продолжила прием документов на должность директора НАБУ

Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ до 20 декабря продлила срок для подачи документов на эту должность.

Источник: Facebook-страница комиссии

Дословно: "Срок продлен до 20 декабря 2022 года по просьбе международных экспертов, вопросы безопасности, а также перебои в доступе к интернету и электроэнергии".

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Детали: В частности, среди требований к кандидату есть наличие высшего юридического образования, опыт работы в отрасли от 10 лет, при этом - 5 лет на руководящих должностях.

Председатель конкурсной комиссии - Николай Кучерявенко. Среди других членов комиссии Кирилл Легких, Алексей Савчук, Карен Гринавей, Драго Кос, Повилас Малакаускас.

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