Комиссия продолжила прием документов на должность директора НАБУ
Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ до 20 декабря продлила срок для подачи документов на эту должность.
Источник: Facebook-страница комиссии
Дословно: "Срок продлен до 20 декабря 2022 года по просьбе международных экспертов, вопросы безопасности, а также перебои в доступе к интернету и электроэнергии".
Детали: В частности, среди требований к кандидату есть наличие высшего юридического образования, опыт работы в отрасли от 10 лет, при этом - 5 лет на руководящих должностях.
Председатель конкурсной комиссии - Николай Кучерявенко. Среди других членов комиссии Кирилл Легких, Алексей Савчук, Карен Гринавей, Драго Кос, Повилас Малакаускас.
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Предыстория:
- 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что конкурс на руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) будет объявлен в ближайшее время.
- Конкурс должен был состояться весной. Антикоррупционщики ранее предостерегали, что действующая власть попытается затянуть этот процесс.
- В начале августа глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что команда президента готовится сорвать конкурс на директора НАБУ, на что указывает зарегистрированный "слугой народа" Андреем Клочко законопроект, устанавливающий новые требования к кандидатам на должность и ограничения относительно участия в конкурсе.
- 5 сентября послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность законопроектом № 7654, который упраздняет требование к директору Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.
- 7 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект относительно установления ограничений для назначения директора НАБУ, отказавшись от скандального проекта закона № 7654, который вызвал беспокойство у "Группы семи".