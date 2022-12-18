Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві повністю відновили теплопостачання – Кличко

Катерина ТищенкоНеділя, 18 грудня 2022, 08:34
ОПАЛЕННЯ, ФОТО УП

У Києві повністю відновили теплопостачання, порушене внаслідок масованого ракетного удару РФ 16 грудня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Місто після останніх обстрілів повертає роботу всіх сервісів. Зокрема, повністю відновили роботу системи теплопостачання столиці. Всі джерела теплопостачання працюють в штатному режимі".

Деталі: Кличко додав, що протягом дня у неділю комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом.

Передісторія:

  • 16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито силами ППО. В результаті ударів постраждали декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
  • Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах столиці. Після атаки в Києві не працювало метро, були перебої з електрикою, водо- і теплопостачанням. 
  • У суботу зранку відновило роботу метро і киянам було повернуто водопостачання. Однак третина киян лишалася без електропостачання. Станом на вечір суботи тепло повернули 75% мешканців Києва.

Теми: КиївтеплокомуненергоВіталій Кличко
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

За ніч Сили оборони знищили 30 ворожих дронів – повітряники

оновлено о 07:00У Києві прогриміли вибухи, над містом збили близько 15 "Шахедів"

відеоЗеленський покликав світ на спеціальний саміт цієї зими

відеоУ Росії знову масштабна пожежа – на нафтогазовому родовищі

Аргентина після неймовірного фіналу стала чемпіоном світу

Зеленський збирав Ставку – обговорювали ситуацію Білорусі

Усі новини...
Київ
У Києві ситуація зі світлом лишається критичною: в Yasno розповіли, яким районам найважче
Три чверті киян уже з теплом – Кличко
На Софійській площі починають прикрашати "ялинку незламності"
Останні новини
09:00
Данілов: Як тільки не стане Путіна, Ічкерія буде вільною
08:58
"А можна мені тата? І щоб згоріла Москва": про що українські діти просять у листах Святого Миколая
08:51
Сунак їде у Латвію на саміт військової групи 10 країн, де виступить Зеленський
08:46
Окупанти за добу вбили 3 мирних жителів Донеччини – ОВА
08:37
Данілов: Росіяни пройшли межу по нормативах використання ракет, ще 3 -4 атаки – і нічого не лишиться
08:20
Розвідка Британії оцінила тактику "Вагнера" під Бахмутом: новобранці - витратний матеріал
08:09
Ворог атакував Дніпропетровщину дронами і "Градами", важкою артилерією, багато руйнувань
07:52
За ніч Сили оборони знищили 30 ворожих дронів – повітряники
07:19
ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктів – зведення
06:56
Ворожі дрони на Київщині пошкодили об’єкти інфраструктури, є постраждалі – ОВА
Усі новини...