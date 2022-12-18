У Києві повністю відновили теплопостачання – Кличко

У Києві повністю відновили теплопостачання, порушене внаслідок масованого ракетного удару РФ 16 грудня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Місто після останніх обстрілів повертає роботу всіх сервісів. Зокрема, повністю відновили роботу системи теплопостачання столиці. Всі джерела теплопостачання працюють в штатному режимі".

Деталі: Кличко додав, що протягом дня у неділю комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом.

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