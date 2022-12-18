У Києві повністю відновили теплопостачання – Кличко

У Києві повністю відновили теплопостачання, порушене внаслідок масованого ракетного удару РФ 16 грудня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Місто після останніх обстрілів повертає роботу всіх сервісів. Зокрема, повністю відновили роботу системи теплопостачання столиці. Всі джерела теплопостачання працюють в штатному режимі".

Реклама:

Деталі: Кличко додав, що протягом дня у неділю комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом.

Передісторія:

16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито силами ППО. В результаті ударів постраждали декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах столиці. Після атаки в Києві не працювало метро, були перебої з електрикою, водо- і теплопостачанням.

У суботу зранку відновило роботу метро і киянам було повернуто водопостачання. Однак третина киян лишалася без електропостачання. Станом на вечір суботи тепло повернули 75% мешканців Києва.