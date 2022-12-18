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В Киеве полностью восстановили теплоснабжение – Кличко

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 08:34
Отопление, фото УП

В Киеве полностью восстановили теплоснабжение, нарушенное в результате массированного ракетного удара РФ 16 декабря.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме".

Детали: Кличко добавил, что в течение дня в воскресенье коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом.

Предыстория:

  • 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО. В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
  • Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах столицы. После атаки в Киеве не работало метро, были перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением.
  • В субботу утром возобновило работу метро и киевлянам вернули водоснабжение. Однако треть киевлян оставалась без электроснабжения. По состоянию на вечер субботы, тепло вернули 75% киевлян.

Темы: КиевтеплокоммунэнергоВиталий Кличко
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