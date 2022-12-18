В Киеве полностью восстановили теплоснабжение – Кличко
Воскресенье, 18 декабря 2022, 08:34
В Киеве полностью восстановили теплоснабжение, нарушенное в результате массированного ракетного удара РФ 16 декабря.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Дословно: "Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме".
Детали: Кличко добавил, что в течение дня в воскресенье коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом.
Предыстория:
- 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО. В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
- Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах столицы. После атаки в Киеве не работало метро, были перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением.
- В субботу утром возобновило работу метро и киевлянам вернули водоснабжение. Однако треть киевлян оставалась без электроснабжения. По состоянию на вечер субботы, тепло вернули 75% киевлян.