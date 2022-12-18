В Киеве полностью восстановили теплоснабжение – Кличко

В Киеве полностью восстановили теплоснабжение, нарушенное в результате массированного ракетного удара РФ 16 декабря.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме".

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Детали: Кличко добавил, что в течение дня в воскресенье коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом.

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