Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

600 тисяч мешканців Київщини досі без світла – ОВА

Ірина БалачукНеділя, 18 грудня 2022, 10:50
Фото ілюстративне з pixabay.com

У Київській області поступово відновлюють теплопостачання після російських обстрілів, водночас екстрені вимкнення електроенергії тривають – понад 600 тисяч людей досі без світла.  

Джерело: голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Кулеби: "Київщина продовжує відновлюватися після ракетних обстрілів. На жаль, на цей момент у нас з електроенергією може бути лише половина споживачів Київської області. Відповідно 50% зараз без електроенергії. Але це не постійно ті ж самі абоненти. Йде переключення.

Ці дві доби люди (енергетики – ред.) працюють цілодобово, щоб відновити подачу електроенергії. Планується, що ми повернемося до планових відключень десь на вівторок (20 грудня – ред.)".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що наразі без світла залишаються понад 600 тисяч людей.

Вийти на графіки, на які область вийшла буквально 3 дні тому, енергетики наразі не можуть. Найбільше від російських ударів постраждали Білоцерківський район і місто Біла Церква та Броварський район і місто Бровари.

За словами Кулеби, о 4 ранку 18 грудня в Білій Церкві відновили теплопостачання, а напередодні у Броварах відновили електропостачання.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі непроста ситуація у Бориспільському та Бучанському районах (Немішаєвська територіальна громада) – там тривають аварійні відключення.

Водночас зв’язок в області, за словами Кулеби, є.

Передісторія:

Теми: Київська областьвійнаелектроенергія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

За ніч Сили оборони знищили 30 ворожих дронів – повітряники

оновлено о 07:00У Києві прогриміли вибухи, над містом збили близько 15 "Шахедів"

відеоЗеленський покликав світ на спеціальний саміт цієї зими

відеоУ Росії знову масштабна пожежа – на нафтогазовому родовищі

Аргентина після неймовірного фіналу стала чемпіоном світу

Зеленський збирав Ставку – обговорювали ситуацію Білорусі

Усі новини...
Київська область
Половина Київщини досі без світла – глава ОВА
На Київщині триває відновлення електроенергії, ситуація поступово вирівнюється – ОВА
Через російський обстріл на Київщині постраждало 4 людей – ОВА
Останні новини
11:19
У Польщі ведуть розслідування через вибух гранатомета, подарованого начальнику поліції в Україні
11:11
Атака дронів на Київ: збито 18 з 23 "Шахедів", без постраждалих
10:52
фотоРосіяни знову обстріляли Херсонську ОВА
10:48
Засновник FTX скасував рішення про оскарження екстрадиції із Багамів в США – Reuters
10:29
Німці пожертвували благодійникам "Карітас" рекордний 71 млн євро для України
10:18
ЄС у понеділок розгляне ще нижчу стелю ціни на газ – Bloomberg
10:10
Окупанти за добу майже 70 разів обстріляли Херсонщину, 6 людей поранено – ОВА
10:05
Ціни на нафту зростають на тлі перспектив відновлення попиту в Китаї
10:02
Що означають жести регулювальника дорожнього руху – пояснюють у патрульній поліції
09:59
У Росії знову розбився і згорів вертоліт Мі-8 під час посадки
Усі новини...