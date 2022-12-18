600 тисяч мешканців Київщини досі без світла – ОВА
У Київській області поступово відновлюють теплопостачання після російських обстрілів, водночас екстрені вимкнення електроенергії тривають – понад 600 тисяч людей досі без світла.
Джерело: голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону
Пряма мова Кулеби: "Київщина продовжує відновлюватися після ракетних обстрілів. На жаль, на цей момент у нас з електроенергією може бути лише половина споживачів Київської області. Відповідно 50% зараз без електроенергії. Але це не постійно ті ж самі абоненти. Йде переключення.
Ці дві доби люди (енергетики – ред.) працюють цілодобово, щоб відновити подачу електроенергії. Планується, що ми повернемося до планових відключень десь на вівторок (20 грудня – ред.)".
Деталі: Голова ОВА зазначив, що наразі без світла залишаються понад 600 тисяч людей.
Вийти на графіки, на які область вийшла буквально 3 дні тому, енергетики наразі не можуть. Найбільше від російських ударів постраждали Білоцерківський район і місто Біла Церква та Броварський район і місто Бровари.
За словами Кулеби, о 4 ранку 18 грудня в Білій Церкві відновили теплопостачання, а напередодні у Броварах відновили електропостачання.
Наразі непроста ситуація у Бориспільському та Бучанському районах (Немішаєвська територіальна громада) – там тривають аварійні відключення.
Водночас зв’язок в області, за словами Кулеби, є.
Передісторія:
- Ранок 16 грудня почався з повітряної тривоги по всій території України. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск близько 60 ракет.
- У Харкові і на Дніпропетровщині пролунали вибухи. У Києві пролунали вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах.
- У Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок, троє людей загинули.
- Окупанти 16 грудня випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет збили сили ППО. В результаті ударів постраждали декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.