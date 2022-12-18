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600 тисяч мешканців Київщини досі без світла – ОВА

Ірина БалачукНеділя, 18 грудня 2022, 09:50
600 тисяч мешканців Київщини досі без світла – ОВА
Фото ілюстративне з pixabay.com

У Київській області поступово відновлюють теплопостачання після російських обстрілів, водночас екстрені вимкнення електроенергії тривають – понад 600 тисяч людей досі без світла.  

Джерело: голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Кулеби: "Київщина продовжує відновлюватися після ракетних обстрілів. На жаль, на цей момент у нас з електроенергією може бути лише половина споживачів Київської області. Відповідно 50% зараз без електроенергії. Але це не постійно ті ж самі абоненти. Йде переключення.

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Ці дві доби люди (енергетики – ред.) працюють цілодобово, щоб відновити подачу електроенергії. Планується, що ми повернемося до планових відключень десь на вівторок (20 грудня – ред.)".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що наразі без світла залишаються понад 600 тисяч людей.

Вийти на графіки, на які область вийшла буквально 3 дні тому, енергетики наразі не можуть. Найбільше від російських ударів постраждали Білоцерківський район і місто Біла Церква та Броварський район і місто Бровари.

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За словами Кулеби, о 4 ранку 18 грудня в Білій Церкві відновили теплопостачання, а напередодні у Броварах відновили електропостачання.

Наразі непроста ситуація у Бориспільському та Бучанському районах (Немішаєвська територіальна громада) – там тривають аварійні відключення.

Водночас зв’язок в області, за словами Кулеби, є.

Передісторія:

Теми: Київська областьвійнаелектроенергія
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