600 тысяч жителей Киевщины до сих пор без света – ОВА
В Киевской области постепенно восстанавливают теплоснабжение после российских обстрелов, в то же время экстренные отключения электроэнергии продолжаются – более 600 тысяч человек все еще без света.
Источник: глава областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона
Прямая речь Кулебы: "Киевщина продолжает восстанавливаться после ракетных обстрелов. К сожалению, на данный момент у нас с электроэнергией может быть только половина потребителей Киевской области. Соответственно 50% сейчас без электроэнергии. Но это не постоянно те же самые абоненты. Идет переключение.
Эти двое суток люди (энергетики – ред.) работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу электроэнергии. Планируется, что мы вернемся к плановым отключениям где-то на вторник (20 декабря – ред.)".
Детали: Глава ОВА отметил, что сейчас без света остаются более 600 тысяч человек.
Выйти снова на графики, на которые область вышла буквально 3 дня назад, энергетики пока не могут. Больше всего от российских ударов пострадали Белоцерковский район и город Белая Церковь и Броварской район и город Бровары.
По словам Кулебы, в 4 утра 18 декабря в Белой Церкви восстановили теплоснабжение, а накануне в Броварах восстановили электроснабжение.
Сейчас непростая ситуация в Бориспольском и Бучанском районах (Немешаевская территориальная община) – там продолжаются аварийные отключения.
В то же время связь в области, по словам Кулебы, есть.
Предыстория:
- Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.
- В Харькове и на Днепропетровщине прогремели взрывы. В Киеве прогремели взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах.
- В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, 3 человека погибли.
- Оккупанты 16 декабря выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет сбили силы ПВО. В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.