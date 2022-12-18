600 тысяч жителей Киевщины до сих пор без света – ОВА

В Киевской области постепенно восстанавливают теплоснабжение после российских обстрелов, в то же время экстренные отключения электроэнергии продолжаются – более 600 тысяч человек все еще без света.

Источник: глава областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона

Прямая речь Кулебы: "Киевщина продолжает восстанавливаться после ракетных обстрелов. К сожалению, на данный момент у нас с электроэнергией может быть только половина потребителей Киевской области. Соответственно 50% сейчас без электроэнергии. Но это не постоянно те же самые абоненты. Идет переключение.

Реклама:

Эти двое суток люди (энергетики – ред.) работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу электроэнергии. Планируется, что мы вернемся к плановым отключениям где-то на вторник (20 декабря – ред.)".

Детали: Глава ОВА отметил, что сейчас без света остаются более 600 тысяч человек.

Выйти снова на графики, на которые область вышла буквально 3 дня назад, энергетики пока не могут. Больше всего от российских ударов пострадали Белоцерковский район и город Белая Церковь и Броварской район и город Бровары.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Кулебы, в 4 утра 18 декабря в Белой Церкви восстановили теплоснабжение, а накануне в Броварах восстановили электроснабжение.

Сейчас непростая ситуация в Бориспольском и Бучанском районах (Немешаевская территориальная община) – там продолжаются аварийные отключения.

В то же время связь в области, по словам Кулебы, есть.

Предыстория: