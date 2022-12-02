Окупанти гатять з усіх видів зброї по Херсонщині, біля Торецька активізувались бойові дії – ОВА

За минулу добу окупанти гатили по Херсонщині з усіх видів зброї, не припиняють артилерійські обстріли самого Херсона, біля Торецька на Донеччині на ранок активізувались бойові дії.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Херсонщина: ситуація в області залишається складною. Військові РФ цілодобово гатять по Херсонщині з реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії та мінометів. За інформацією ГШ ЗСУ, обстрілів зазнали райони населених пунктів Качкарівка, Республіканець, Матросівка, Токарівка та Антонівка.

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Внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина в Зеленівці, пошкоджено житлові будинки.

Не припиняє ворог тероризувати з артилерії і жителів міста Херсон. Увечері було обстріляно Дніпровський район міста, мікрорайон Острів.

Через потужні обстріли міста російськими загарбниками зникла напруга у електромережах. Енергетики одразу ж стали до роботи. До деокупованих населених пунктів Херсонщини щодня надходить гуманітарна допомога.

ВІДЕО ДНЯ

Донеччина: вночі — обстріли по лінії фронту в районі Авдіївки, Очеретинської, Світлодарської, Соледарської, Бахмутської громад.

На ранок — активізація бойових дій поблизу Торецька.

Протягом доби — постійні обстріли з важкого озброєння Бахмута, Авдіївки, Очеретинської, Мар'їнської громад.

Ракетні удари по Часовому Яру і Костянтинівці. Пошкоджені будівлі промислових підприємств та багатоповерхівки.

Також вчора — артобстріл Курахового (пошкоджені мережа теплопостачання та багатоповерхівки).

Ввечері — обстріл с.Берестки Курахівської громади, пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки.

За добу на Донеччині: 6 поранених цивільних.

Миколаївщина: вчора вдень ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Чернвгівщина: за минулу добу — 3 обстріли зі ствольної артилерії по Новгород-Сіверському району, із них один — вночі, біля села Гай Новгород-Сіверської громади. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: за минулу добу — 180 снарядів та мін протягом дня спрямували росіяни на території області. Під обстрілами були Шалигинська, Есманьська, Юнаківська, Зноб-Новгородська та Миропільська громади.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Зарічне, Ольгівське, Залізничне, Малі Щербаки, Степове, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське, Дорожнянка, Червоне, Новоандріївка, Воскресенка, Преображенка, Новоданилівка, Гуляйполе, Плавні, Степногірськ.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

На Дніпропетровщині росіяни вночі тероризували Нікопольщину: обстріляли з важкої артилерії сам Нікополь та Марганецьку громаду. Люди не постраждали.

На місці обстрілів працюють працівники ДСНС, інформація щодо наслідків з’ясовується.

Харківщина: близько півночі у с. Клугино-Башкирівка, що в Чугуївському районі, окупанти влучили ракетою в житловий будинок. Постраждала жінка, її госпіталізували до медичної установи. Ще одній жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку.

Під інтенсивними обстрілами Куп’янський район. Окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів виникали пожежі в гаражах, горіли авто, господарчі споруди.

У м. Вовчанськ внаслідок артилерійського обстрілу росіян постраждала приватна сільгосподарська техніка.

Луганщина: на Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни ведуть оборону. З танків та різнокаліберної артилерії вони обстріляли Стельмахівку, М’ясожарівку, Макіївку і Площанку.

На лінії зіткнення — 10 артобстрілів наших позицій.

У Станиці Луганській росіяни формують списки чоловіків, придатних до мобілізації. Їх збирають в організаціях та на підприємствах усіх форм власності.