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США стежать за російськими військами в Білорусі – Білий дім

"Українська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 05:33
БІЛИЙ ДІМ, ФОТО GETTY IMAGES

США відстежують розміщення російських сил на території Білорусі.

Джерело: заява речниці Білого дому Карін Жан П’єр, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Нас давно турбує роль Білорусі в російській агресії.

Ми продовжуємо уважно стежити за стратегією застосування сили Росією. Це те, що ми робили і надалі робитимемо, у тому числі в Білорусі".

Деталі: Речниця Білого дому наголосила, що США продовжують підтримувати тісний контакт з Україною, яка протистоїть російській агресії.

Передісторія: 

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Теми: СШАБілорусьокупаціяРосія
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