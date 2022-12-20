США стежать за російськими військами в Білорусі – Білий дім
Вівторок, 20 грудня 2022, 05:33
США відстежують розміщення російських сил на території Білорусі.
Джерело: заява речниці Білого дому Карін Жан П’єр, яку цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Нас давно турбує роль Білорусі в російській агресії.
Ми продовжуємо уважно стежити за стратегією застосування сили Росією. Це те, що ми робили і надалі робитимемо, у тому числі в Білорусі".
Деталі: Речниця Білого дому наголосила, що США продовжують підтримувати тісний контакт з Україною, яка протистоїть російській агресії.
Передісторія:
- 3 грудня до Мінська приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Шойгу чинив тиск на Олександра Лукашенка.
- 19 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і незмінний понад 20 років лідер Росії Володимир Путін зустрілися у Мінську (Білорусь).
- Російський і білоруський диктатори, за словами Путіна, обговорили спільне виробництво нової військової технік, подальші військові навчання та підготовку білоруських військових льотчиків.
- Лукашенко похвалився, що в Білорусі на бойове чергування поставили зенітний ракетний комплекс С-400 і ракетний комплекс "Іскандер".
ВІДЕО ДНЯ