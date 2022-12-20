США стежать за російськими військами в Білорусі – Білий дім

США відстежують розміщення російських сил на території Білорусі.

Джерело: заява речниці Білого дому Карін Жан П’єр, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Нас давно турбує роль Білорусі в російській агресії.

Ми продовжуємо уважно стежити за стратегією застосування сили Росією. Це те, що ми робили і надалі робитимемо, у тому числі в Білорусі".

Деталі: Речниця Білого дому наголосила, що США продовжують підтримувати тісний контакт з Україною, яка протистоїть російській агресії.

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