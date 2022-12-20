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США следят за российскими войсками в Беларуси – Белый дом

"Украинская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 04:33
США следят за российскими войсками в Беларуси – Белый дом
БЕЛЫЙ ДОМ, ФОТО GETTY IMAGES

США отслеживают размещение российских сил на территории Беларуси.

Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Нас давно беспокоит роль Беларуси в российской агрессии.

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Мы продолжаем внимательно следить за стратегией применения силы Россией. Это то, что мы делали и в дальнейшем будем делать, в том числе в Беларуси".

Детали: Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что США продолжают поддерживать тесный контакт с Украиной, которая противостоит российской агрессии.

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Темы: СШАБеларусьоккупацияРосcия
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