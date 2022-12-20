США следят за российскими войсками в Беларуси – Белый дом
Вторник, 20 декабря 2022, 05:33
США отслеживают размещение российских сил на территории Беларуси.
Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер, которую цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Нас давно беспокоит роль Беларуси в российской агрессии.
Мы продолжаем внимательно следить за стратегией применения силы Россией. Это то, что мы делали и в дальнейшем будем делать, в том числе в Беларуси".
Детали: Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что США продолжают поддерживать тесный контакт с Украиной, которая противостоит российской агрессии.
Предыстория:
- 3 декабря в Минск приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Шойгу оказывал давление на Александра Лукашенко.
- 19 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и неизменный более 20 лет лидер России Владимир Путин встретились в Минске (Беларусь).
- Российский и белорусский диктаторы, по словам Путина, обсудили совместное производство новой военной техники, дальнейшие военные учения и подготовку белорусских военных летчиков.
- Лукашенко похвастался, что в Беларуси на боевое дежурство поставили зенитный ракетный комплекс С-400 и ракетный комплекс "Искандер".
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