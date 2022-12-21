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Малюк про Медведчука: Спочатку тюрма і воші, потім – обмін, далі – яєчня в Криму

Валентина РоманенкоСереда, 21 грудня 2022, 11:58
Малюк про Медведчука: Спочатку тюрма і воші, потім – обмін, далі – яєчня в Криму
колаж з сайту Телеграф

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк вважає, що Кремль списав в утиль кума Путіна одіозного українського політика Віктора Медведчука.

Джерело: в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю для телеканалу "1+1"

Деталі: Очільник СБУ висловився щодо останніх фото Медведчука, якого зафіксували в Ялті на південному узбережжі тимчасово окупованого Криму: можливо його засвітили, щоб показати, що живий. На уточнююче запитання журналістки, Малюк зазначив, що переконаний, що Медведчук зустрічався із Путіним.

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Пряма мова: "Замовив яєчню в одному невеличкому кафе – от і всі обставини. Спочатку вибачте, тюрма і воші, потім – обмін, а потім – яєчня в Криму. До цього він був "королем життя". Принаймні він себе так відчував".

Деталі: Малюк зазначив, що особисто Медведчука не допитував, але повідомив, що загалом під вартою підозрюваний у держзраді політик дав багато інформативних свідчень.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Медведчук пройшов всі слідчі дії, передбачені законодавством, і його "не шкода віддати".
  • Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці у "велику тюрму, яка називається РФ".
  • У листопаді Медведчука з дружиною помітили в окупованому Криму.
  • Українські правоохоронці повідомляли, що кримінальне переслідування в Україні Медведчука, переданого Росії в рамках обміну, продовжується та здійснюватиметься за заочною процедурою – in absentia.

Теми: МедведчукСБУ
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