Малюк про Медведчука: Спочатку тюрма і воші, потім – обмін, далі – яєчня в Криму

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк вважає, що Кремль списав в утиль кума Путіна одіозного українського політика Віктора Медведчука.

Джерело: в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю для телеканалу "1+1"

Деталі: Очільник СБУ висловився щодо останніх фото Медведчука, якого зафіксували в Ялті на південному узбережжі тимчасово окупованого Криму: можливо його засвітили, щоб показати, що живий. На уточнююче запитання журналістки, Малюк зазначив, що переконаний, що Медведчук зустрічався із Путіним.

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Пряма мова: "Замовив яєчню в одному невеличкому кафе – от і всі обставини. Спочатку вибачте, тюрма і воші, потім – обмін, а потім – яєчня в Криму. До цього він був "королем життя". Принаймні він себе так відчував".

Деталі: Малюк зазначив, що особисто Медведчука не допитував, але повідомив, що загалом під вартою підозрюваний у держзраді політик дав багато інформативних свідчень.

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