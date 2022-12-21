Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Малюк о Медведчуке: Сначала тюрьма и вши, потом - обмен, дальше - яичница в Крыму

Валентина РоманенкоСреда, 21 декабря 2022, 11:58
Малюк о Медведчуке: Сначала тюрьма и вши, потом - обмен, дальше - яичница в Крыму
коллаж с сайта Телеграф

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк считает, что Кремль списал в утиль кума Путина одиозного украинского политика Виктора Медведчука.

Источник: и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью для телеканала "1+1"

Детали: Глава СБУ высказался относительно последних фото Медведчука, которого зафиксировали в Ялте на южном побережье временно оккупированного Крыма: возможно его засветили, чтобы показать, что жив. На уточняющий вопрос журналистки, Малюк отметил, что убежден, что Медведчук встречался с Путиным.

Реклама:

Прямая речь: "Заказал яичницу в одном небольшом кафе - вот и все обстоятельства. Сначала извините, тюрьма и вши, потом - обмен, а потом - яичница в Крыму. До этого он был "королем жизни". По крайней мере он себя так чувствовал".

Детали: Малюк отметил, что лично Медведчука не допрашивал, но сообщил, что в целом под стражей подозреваемый в госизмене политик дал много информативных показаний.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и его "не жалко отдать".
  • Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что показания Медведчука задокументированы, его передали из украинской тюрьмы в "большую тюрьму, которая называется РФ".
  • В ноябре Медведчука с женой заметили в оккупированном Крыму.
  • Украинские правоохранители сообщали, что уголовное преследование в Украине Медведчука, переданного России в рамках обмена, продолжается и будет осуществляться по заочной процедуре - in absentia.

Темы: МедведчукСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Медведчук
Невестка Марченко засветилась в московском бутике, а дочь "пасет задних" в вузе
Еще один сообщник Медведчука, который готовил госпереворот, получил тюремный срок
Секретарь СНБО Алексей Данилов о реестре олигархов, выборах во время войны и том, когда закроют телемарафон
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: