Малюк о Медведчуке: Сначала тюрьма и вши, потом - обмен, дальше - яичница в Крыму

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк считает, что Кремль списал в утиль кума Путина одиозного украинского политика Виктора Медведчука.

Источник: и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью для телеканала "1+1"

Детали: Глава СБУ высказался относительно последних фото Медведчука, которого зафиксировали в Ялте на южном побережье временно оккупированного Крыма: возможно его засветили, чтобы показать, что жив. На уточняющий вопрос журналистки, Малюк отметил, что убежден, что Медведчук встречался с Путиным.

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Прямая речь: "Заказал яичницу в одном небольшом кафе - вот и все обстоятельства. Сначала извините, тюрьма и вши, потом - обмен, а потом - яичница в Крыму. До этого он был "королем жизни". По крайней мере он себя так чувствовал".

Детали: Малюк отметил, что лично Медведчука не допрашивал, но сообщил, что в целом под стражей подозреваемый в госизмене политик дал много информативных показаний.

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