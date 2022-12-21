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Малюк о Медведчуке: Сначала тюрьма и вши, потом - обмен, дальше - яичница в Крыму

Валентина РоманенкоСреда, 21 декабря 2022, 12:58
коллаж с сайта Телеграф

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк считает, что Кремль списал в утиль кума Путина одиозного украинского политика Виктора Медведчука.

Источник: и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью для телеканала "1+1"

Детали: Глава СБУ высказался относительно последних фото Медведчука, которого зафиксировали в Ялте на южном побережье временно оккупированного Крыма: возможно его засветили, чтобы показать, что жив. На уточняющий вопрос журналистки, Малюк отметил, что убежден, что Медведчук встречался с Путиным.

Прямая речь: "Заказал яичницу в одном небольшом кафе - вот и все обстоятельства. Сначала извините, тюрьма и вши, потом - обмен, а потом - яичница в Крыму. До этого он был "королем жизни". По крайней мере он себя так чувствовал".

Детали: Малюк отметил, что лично Медведчука не допрашивал, но сообщил, что в целом под стражей подозреваемый в госизмене политик дал много информативных показаний.

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и его "не жалко отдать".
  • Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что показания Медведчука задокументированы, его передали из украинской тюрьмы в "большую тюрьму, которая называется РФ".
  • В ноябре Медведчука с женой заметили в оккупированном Крыму.
  • Украинские правоохранители сообщали, что уголовное преследование в Украине Медведчука, переданного России в рамках обмена, продолжается и будет осуществляться по заочной процедуре - in absentia.

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Темы: МедведчукСБУ
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