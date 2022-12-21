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Навальний розповів, що в його колонію приїжджав Пригожин і вербував зеків

Ірина БалачукСереда, 21 грудня 2022, 13:55
Навальний розповів, що в його колонію приїжджав Пригожин і вербував зеків
Олексій Навальний. Фото з instagram.com

Російський опозиціонер і політичний в'язень Кремля Олексій Навальний повідомив, що в його колонію приїжджав керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин для вербування ув'язнених.

Джерело: Навальний в Instagram

Пряма мова Навального: "Виявляється, і до мене в колонію приїжджав кухар Путіна Пригожин для того, щоб вербувати зеків у свої бойові загони ад'ютанта Попандопуло. Очевидець розповідає: "Прилетів на гелікоптері, усіх зеків зібрали на стадіоні разом із начальством. Пригожин на зріст маленький, лисий. Сказав: "Я сам відмотав 10 років, кличу вас стати моїми штурмовиками. Через півроку кожному випишу помилування, у вас 5 хвилин на роздуми"".

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Деталі: За словами Навального, Пригожину під час цього візиту вдалося завербувати близько 80-90 осіб.

Він також додав, що пізніше була і друга хвиля вербування.

Коли саме був візит Пригожина, Навальний не уточнив.

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Для довідки. За даними російських ЗМІ, Навальний відбуває термін у колонії суворого режиму ІК-6 у Мелехово Володимирської області.    

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Передісторія: 

  • 4 липня "Важные истории" повідомили, що в колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в "добровольці" для поїздки на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера".
  • 20 липня видання писало, що ПВК "Вагнера" проводила набір на службу серед російських в’язнів у півтора десятках колоній Росії.
  • Пізніше зявилася інформація, що майже всі ув'язнені двох російських колоній, завербовані ПВК "Вагнера" на війну в Україні, загинули.
  • 14 вересня в мережі з’явилося відео, на якому Пригожин особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні. 
  • Пізніше вербування зеків у колоніях Сибіру і Далекого Сходу тільки посилилося – повідомлялося, що лише в листопаді ПВК "мобілізувала" на війну засуджених щонайменше із шести регіонів за Уралом: із кожної колонії забирали 150-200 осіб.

Теми: Вагнерв'язницяНавальний
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