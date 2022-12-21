Навальний розповів, що в його колонію приїжджав Пригожин і вербував зеків

Російський опозиціонер і політичний в'язень Кремля Олексій Навальний повідомив, що в його колонію приїжджав керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин для вербування ув'язнених.

Джерело: Навальний в Instagram

Пряма мова Навального: "Виявляється, і до мене в колонію приїжджав кухар Путіна Пригожин для того, щоб вербувати зеків у свої бойові загони ад'ютанта Попандопуло. Очевидець розповідає: "Прилетів на гелікоптері, усіх зеків зібрали на стадіоні разом із начальством. Пригожин на зріст маленький, лисий. Сказав: "Я сам відмотав 10 років, кличу вас стати моїми штурмовиками. Через півроку кожному випишу помилування, у вас 5 хвилин на роздуми"".

Деталі: За словами Навального, Пригожину під час цього візиту вдалося завербувати близько 80-90 осіб.

Він також додав, що пізніше була і друга хвиля вербування.

Коли саме був візит Пригожина, Навальний не уточнив.

Для довідки. За даними російських ЗМІ, Навальний відбуває термін у колонії суворого режиму ІК-6 у Мелехово Володимирської області.

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