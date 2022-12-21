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Навальный рассказал, что в его колонию приезжал Пригожин и вербовал зеков

Ирина БалачукСреда, 21 декабря 2022, 14:55
Алексей Навальный. Фото с instagram.com

Российский оппозиционер и политический заключенный Кремля Алексей Навальный сообщил, что в его колонию приезжал руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин для вербовки заключенных.

Источник: Навальний в Instagram

Прямая речь Навального: "Оказывается, и ко мне в колонию приезжал повар Путина Пригожин для того, чтобы вербовать зеков в свои боевые отряды адъютанта Попандопуло. Очевидец рассказывает: "Прилетел на вертолете, всех зеков собрали на стадионе вместе с начальством. Пригожин ростом маленький, лысый. Сказал: "Я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование, у вас 5 минут на раздумья"".

Детали: По словам Навального, Пригожину во время этого визита удалось завербовать около 80-90 человек.

Он также добавил, что позже была и вторая волна вербовки.

Когда именно был визит Пригожина, Навальный не уточнил.
 
Для справки. По данным российских СМИ, Навальный отбывает срок в колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово Владимирской области.   

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ВИДЕО ДНЯ

"Оркестр" убийц. Кто воюет против Украины в ЧВК "Вагнер" 

Предыстория:

  • 4 июля "Важные истории" сообщили, что в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера".
  • 20 июля издание писало, что ЧВК "Вагнера" проводила набор на службу среди российских заключенных в полутора десятках колоний России.
  • Позже появилась информация, что почти все заключенные двух российских колоний, завербованные ЧВК "Вагнером" на войну в Украине, погибли.
  • 14 сентября в сети появилось видео, на котором Пригожин лично призывает российских заключенных воевать в Украине.
  • Позже вербовка зэков в колониях Сибири и Дальнего Востока только усилилась – сообщалось, что только в ноябре ЧВК "мобилизовала" на войну осужденных как минимум из шести регионов за Уралом: из каждой колонии забирали 150-200 человек.

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Темы: ВагнертюрьмаНавальный
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