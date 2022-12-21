Навальный рассказал, что в его колонию приезжал Пригожин и вербовал зеков
Российский оппозиционер и политический заключенный Кремля Алексей Навальный сообщил, что в его колонию приезжал руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин для вербовки заключенных.
Источник: Навальний в Instagram
Прямая речь Навального: "Оказывается, и ко мне в колонию приезжал повар Путина Пригожин для того, чтобы вербовать зеков в свои боевые отряды адъютанта Попандопуло. Очевидец рассказывает: "Прилетел на вертолете, всех зеков собрали на стадионе вместе с начальством. Пригожин ростом маленький, лысый. Сказал: "Я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование, у вас 5 минут на раздумья"".
Детали: По словам Навального, Пригожину во время этого визита удалось завербовать около 80-90 человек.
Он также добавил, что позже была и вторая волна вербовки.
Когда именно был визит Пригожина, Навальный не уточнил.
Для справки. По данным российских СМИ, Навальный отбывает срок в колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово Владимирской области.
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"Оркестр" убийц. Кто воюет против Украины в ЧВК "Вагнер"
Предыстория:
- 4 июля "Важные истории" сообщили, что в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера".
- 20 июля издание писало, что ЧВК "Вагнера" проводила набор на службу среди российских заключенных в полутора десятках колоний России.
- Позже появилась информация, что почти все заключенные двух российских колоний, завербованные ЧВК "Вагнером" на войну в Украине, погибли.
- 14 сентября в сети появилось видео, на котором Пригожин лично призывает российских заключенных воевать в Украине.
- Позже вербовка зэков в колониях Сибири и Дальнего Востока только усилилась – сообщалось, что только в ноябре ЧВК "мобилизовала" на войну осужденных как минимум из шести регионов за Уралом: из каждой колонии забирали 150-200 человек.