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Лукашенко собрал военных и силовиков: говорят о перемещении своих войск возле Украины

Ирина БалачукЧетверг, 22 декабря 2022, 09:48
Лукашенко собрал военных и силовиков: говорят о перемещении своих войск возле Украины
Лукашенко, силовики и военные. Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком, на котором обсуждают недавнюю внезапную проверку боевой готовности армии и переброску части техники ближе к границе с Украиной.

Источник: сайт Лукашенко

Прямая речь самопровозглашенного президента РБ: "Хочешь мира – готовься к войне… Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка".

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Детали: Лукашенко уверяет, что в переброске войск ближе к границе с Украиной якобы нет "никакого иного замысла, никакой конспирологии".

При этом он подчеркнул, что якобы не может исключать, что против Беларуси "может быть развернута агрессия". Он также добавил, что якобы даже видит "такую готовность со стороны соседей".

Поэтому, по словам Лукашенко, он якобы и решил провести внезапную проверку сил немедленного реагирования.

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Самопровозглашенный президент Беларуси уверяет, что по состоянию на 22 декабря все операции "полностью завершены и вооруженные силы, силы специальных операций, спецподразделения находятся в местах постоянной дислокации".

Предыстория: 

  • По поручению Лукашенко Беларусь 13 декабря начала внезапную проверку боевой готовности армии и перебрасывает часть техники ближе к границе с Украиной.
  • Одной из воинских частей поставлена задача по прикрытию и взятию под охрану объекта на южной границе страны, то есть на границе с Украиной.
  • Государственная пограничная служба Украины сообщила 13 декабря, что не фиксирует на границе с Беларусью подразделений, которые способны осуществить вторжение. В ГПСУ считают объявленную проверку боеготовности белорусской армии нагнетанием ситуации.
  • 19 декабря в Беларуси объявили о завершении мероприятий по проверке боевой готовности войск.

Темы: ЛукашенкоБеларусьармиявойна
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