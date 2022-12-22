NYT назвав десятки псковських десантників, які вбивали українців в Бучі
Журналісти ідентифікували десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі, йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку.
Джерело: The New York Times
Деталі: У ЗМІ проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю та тисячі годин відео, які показують, як російський десантний підрозділ убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі в березні.
Зокрема, окупанти відбирали мобільні телефони у жертв і одразу телефонували в Росію чи на російські телефонні номери.
Журналісти отримали від української влади базу даних всіх дзвінків і повідомлень, здійснених з Бучанського регіону в Росію протягом березня.
У родичів загиблих, представники ЗМІ збирали їхні номери телефонів і перевіряли, чи є вони в цій базі.
Виявилося, що російські солдати регулярно використовували телефони жертв для дзвінків в Росію, часто лише через кілька годин після їхнього вбивства.
Журналісти поговорили з окупантами і їхніми родичами: "Двоє з яких підтвердили, що вони були в 234-му полку і служили в Бучі".
Керував операціями російського десантного підрозділу в Бучі командир 234-го полку полковник Артем Городілов. Це також підтвердили російські військові, що були там.
За даними ЗМІ є й інші докази, які свідчать про те, що чинили звірства в Бучі російські десантники 234-го полку.
Це видно, зокрема, із символіки, яку окупанти намагалися приховати на військовій техніці, залишеній у Бучі документації та особистих записів росіян.
Так, на одному з паперових записів вказаний номер військової частини псковських десантників - в/ч 74268. Також після себе окупанти залишили нарукавні знаки полку.
Відзначається, що телефони деяких жертв на Яблунській окупанти використовували для особистих дзвінків майже одразу після вбивста. Крім того, техніку цього полку фіксували у місцях обстрілу жертв.
Загалом журналісти ідентифікували 22 окупантів з 234-го десантно-штурмового полку.
Також журналістам вдалося ідентифікувати тіла 36 жертв росіян на вулиці Яблонській у Бучі.
У ЗМІ опублікували карту виявлених тіл.
Не можна бути певними, що саме ці люди вбили тих чи інших людей у Бучі, проте про перебування 234-го полку в Україні свідчать і інші дані.
Зокрема, перед вторгненням Городілов перебував у Білорусі серед російських військових. Схожого на Городілова командира також фіксували у Бучі. Він з двома охоронцями ходив по вулицях міста біля тіл цивільних українців.
Після деокупації Київщини, коли звірства окупантів в Бучі стали очевидними, 8 квітня Городілова та інших російських горлорізів нагородили орденами "Мужності".
234 полк входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, яку Офіс генпрокурора підозрює у звірствах в Бучі.
Що було раніше: У листопаді інформаційне агентство Associated Press опублікувало розслідування про те, як російські війська на початку березня здійснювали масові вбивства у Бучі, що під Києвом.
Офіс генпрокурора України підозрює у військових злочинах у Бучі військовослужбовців 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, якою командував генерал-майор Сергій Чубарикін. Його вищий начальник - генерал-полковник Олександр Чайко - командує військами Східного військового округу РФ.
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Передісторія:
- 1 квітня стало відомо про звільнення Бучі від російських окупантів.
- 2 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах було поховано майже 300 містян, по вулицях лежать десятки трупів, деякі з них зі зав'язаними руками.
- Станом на ранок 4 квітня у Бучі поховали 330-340 вбитих росіянами цивільних.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які чинили злочини проти українців у Бучі під Києвом.