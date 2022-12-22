NYT назвав десятки псковських десантників, які вбивали українців в Бучі

Журналісти ідентифікували десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі, йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку.

Джерело: The New York Times

Деталі: У ЗМІ проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю та тисячі годин відео, які показують, як російський десантний підрозділ убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі в березні.

Зокрема, окупанти відбирали мобільні телефони у жертв і одразу телефонували в Росію чи на російські телефонні номери.

Журналісти отримали від української влади базу даних всіх дзвінків і повідомлень, здійснених з Бучанського регіону в Росію протягом березня.

У родичів загиблих, представники ЗМІ збирали їхні номери телефонів і перевіряли, чи є вони в цій базі.

Виявилося, що російські солдати регулярно використовували телефони жертв для дзвінків в Росію, часто лише через кілька годин після їхнього вбивства.

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Журналісти поговорили з окупантами і їхніми родичами: "Двоє з яких підтвердили, що вони були в 234-му полку і служили в Бучі".

Керував операціями російського десантного підрозділу в Бучі командир 234-го полку полковник Артем Городілов. Це також підтвердили російські військові, що були там.

Дзвінки росіян з двох телефонів жертв у Бучі скриншот (натисніть, щоб збільшити)

За даними ЗМІ є й інші докази, які свідчать про те, що чинили звірства в Бучі російські десантники 234-го полку.

Це видно, зокрема, із символіки, яку окупанти намагалися приховати на військовій техніці, залишеній у Бучі документації та особистих записів росіян.

Так, на одному з паперових записів вказаний номер військової частини псковських десантників - в/ч 74268. Також після себе окупанти залишили нарукавні знаки полку.

розпізнавальні знаки окупантів скриншот (натисніть, щоб збільшити)

Відзначається, що телефони деяких жертв на Яблунській окупанти використовували для особистих дзвінків майже одразу після вбивста. Крім того, техніку цього полку фіксували у місцях обстрілу жертв.

Загалом журналісти ідентифікували 22 окупантів з 234-го десантно-штурмового полку.

Псковські десантники, які телефонували з Бучі скниншот (натисніть, щоб збільшити)

Також журналістам вдалося ідентифікувати тіла 36 жертв росіян на вулиці Яблонській у Бучі.

У ЗМІ опублікували карту виявлених тіл.

мапа виявлених тіл українців на Яблунській скриншот

список вбитих росіянами цивільних на Яблунській скриншот

Не можна бути певними, що саме ці люди вбили тих чи інших людей у Бучі, проте про перебування 234-го полку в Україні свідчать і інші дані.

Зокрема, перед вторгненням Городілов перебував у Білорусі серед російських військових. Схожого на Городілова командира також фіксували у Бучі. Він з двома охоронцями ходив по вулицях міста біля тіл цивільних українців.

Городілов у лютому готується до вторгнення в Україну з Білорусі скриншот

Після деокупації Київщини, коли звірства окупантів в Бучі стали очевидними, 8 квітня Городілова та інших російських горлорізів нагородили орденами "Мужності".

234 полк входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, яку Офіс генпрокурора підозрює у звірствах в Бучі.

Що було раніше: У листопаді інформаційне агентство Associated Press опублікувало розслідування про те, як російські війська на початку березня здійснювали масові вбивства у Бучі, що під Києвом.

Офіс генпрокурора України підозрює у військових злочинах у Бучі військовослужбовців 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, якою командував генерал-майор Сергій Чубарикін. Його вищий начальник - генерал-полковник Олександр Чайко - командує військами Східного військового округу РФ.

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