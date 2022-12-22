NYT назвал десятки псковских десантников, которые убивали украинцев в Буче

Журналисты идентифицировали десятки российских военных, которые убивали гражданских в Буче, речь идет о бойцах 234-го десантно-штурмового полка.

Источник: The New York Times

Детали: В СМИ проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео, которые показывают, как российское десантное подразделение убило десятки людей на улице Яблунской в Буче в марте.

В частности, оккупанты отбирали мобильные телефоны у жертв и сразу звонили в Россию или на российские телефонные номера.

Журналисты получили от украинских властей базу данных всех звонков и сообщений, совершенных из Бучанского региона в Россию в течение марта.

У родственников погибших, представители СМИ собирали их номера телефонов и проверяли, есть ли они в этой базе.

Оказалось, что российские солдаты регулярно использовали телефоны жертв для звонков в Россию, часто лишь через несколько часов после их убийства.

ВИДЕО ДНЯ

Журналисты поговорили с оккупантами и их родственниками: "Двое из которых подтвердили, что они были в 234-м полку и служили в Буче".

Руководил операциями российского десантного подразделения в Буче командир 234-го полка полковник Артем Городилов. Это также подтвердили российские военные, которые были там.

Звонки россиян с двух телефонов жертв в Буче скриншот (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ)

По данным СМИ есть и другие доказательства того, что совершали зверства в Буче российские десантники 234-го полка.

Это видно, в частности, из символики, которую оккупанты пытались скрыть на военной технике, оставленной в Буче документации и личных записей россиян.

Так, на одной из бумажных записей указан номер воинской части псковских десантников - в/ч 74268. Также после себя оккупанты оставили нарукавные знаки полка.

опознавательные знаки оккупантов скриншот (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ)

Отмечается, что телефоны некоторых жертв на Яблунской оккупанты использовали для личных звонков почти сразу после убийства. Кроме того, технику этого полка фиксировали в местах обстрела жертв.

В общем журналисты идентифицировали 22 оккупантов из 234-го десантно-штурмового полка.

Псковские десантники, которые звонили из Бучи скниншот (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ)

Журналистам также удалось идентифицировать тела 36 жертв россиян на улице Яблонской в Буче.

В СМИ также опубликовали карту обнаруженных тел.

карта обнаруженных тел украинцев на Яблунской скриншот

список убитых россиянами гражданских на Яблунской скриншот

Нельзя быть уверенными, что именно эти люди убили тех или иных людей в Буче, однако о пребывании 234-го полка в Украине свидетельствуют и другие данные.

В частности, перед вторжением Городилов находился в Беларуси среди российских военных. Похожего на Городилова командира также фиксировали в Буче. Он с двумя охранниками ходил по улицам города возле тел гражданских украинцев.

Городилов в феврале готовится к вторжению в Украину из Беларуси скриншот

После деоккупации Киевщины, когда зверства оккупантов в Буче стали очевидными, 8 апреля Городилова и других российских горлорезов наградили орденами "Мужества".

234 полк входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которую Офис генпрокурора подозревает в зверствах в Буче.

Что было раньше: В ноябре информационное агентство Associated Press опубликовало расследование о том, как российские войска в начале марта совершали массовые убийства в Буче под Киевом.

Офис генпрокурора Украины подозревает в военных преступлениях в Буче военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которой командовал генерал-майор Сергей Чубарикин. Его высший начальник - генерал-полковник Александр Чайко - командует войсками Восточного военного округа РФ.

Узнать больше: Начали расстреливать, когда поняли, что Киев им не взять – мэр Бучи Анатолий Федорук

Убийство на углу Водопроводной и Яблонской. Резня в Буче

Трагедия всей Киевской области и одной семьи в Буче. Что известно о преступлениях за полгода и как восстанавливается область

Предыстория: