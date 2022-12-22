NYT назвал десятки псковских десантников, которые убивали украинцев в Буче
Журналисты идентифицировали десятки российских военных, которые убивали гражданских в Буче, речь идет о бойцах 234-го десантно-штурмового полка.
Источник: The New York Times
Детали: В СМИ проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео, которые показывают, как российское десантное подразделение убило десятки людей на улице Яблунской в Буче в марте.
В частности, оккупанты отбирали мобильные телефоны у жертв и сразу звонили в Россию или на российские телефонные номера.
Журналисты получили от украинских властей базу данных всех звонков и сообщений, совершенных из Бучанского региона в Россию в течение марта.
У родственников погибших, представители СМИ собирали их номера телефонов и проверяли, есть ли они в этой базе.
Оказалось, что российские солдаты регулярно использовали телефоны жертв для звонков в Россию, часто лишь через несколько часов после их убийства.
Журналисты поговорили с оккупантами и их родственниками: "Двое из которых подтвердили, что они были в 234-м полку и служили в Буче".
Руководил операциями российского десантного подразделения в Буче командир 234-го полка полковник Артем Городилов. Это также подтвердили российские военные, которые были там.
По данным СМИ есть и другие доказательства того, что совершали зверства в Буче российские десантники 234-го полка.
Это видно, в частности, из символики, которую оккупанты пытались скрыть на военной технике, оставленной в Буче документации и личных записей россиян.
Так, на одной из бумажных записей указан номер воинской части псковских десантников - в/ч 74268. Также после себя оккупанты оставили нарукавные знаки полка.
Отмечается, что телефоны некоторых жертв на Яблунской оккупанты использовали для личных звонков почти сразу после убийства. Кроме того, технику этого полка фиксировали в местах обстрела жертв.
В общем журналисты идентифицировали 22 оккупантов из 234-го десантно-штурмового полка.
Журналистам также удалось идентифицировать тела 36 жертв россиян на улице Яблонской в Буче.
В СМИ также опубликовали карту обнаруженных тел.
Нельзя быть уверенными, что именно эти люди убили тех или иных людей в Буче, однако о пребывании 234-го полка в Украине свидетельствуют и другие данные.
В частности, перед вторжением Городилов находился в Беларуси среди российских военных. Похожего на Городилова командира также фиксировали в Буче. Он с двумя охранниками ходил по улицам города возле тел гражданских украинцев.
После деоккупации Киевщины, когда зверства оккупантов в Буче стали очевидными, 8 апреля Городилова и других российских горлорезов наградили орденами "Мужества".
234 полк входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которую Офис генпрокурора подозревает в зверствах в Буче.
Что было раньше: В ноябре информационное агентство Associated Press опубликовало расследование о том, как российские войска в начале марта совершали массовые убийства в Буче под Киевом.
Офис генпрокурора Украины подозревает в военных преступлениях в Буче военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которой командовал генерал-майор Сергей Чубарикин. Его высший начальник - генерал-полковник Александр Чайко - командует войсками Восточного военного округа РФ.
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Предыстория:
- 1 апреля стало известно об освобождении Бучи от российских оккупантов.
- 2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах были похоронены порядка 300 горожан, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
- По состоянию на утро 4 апреля в Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады России, которые совершали преступления против украинцев в Буче под Киевом.