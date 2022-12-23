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Посол розповів деталі перебування командирів з "Азовсталі" в Туреччині

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 грудня 2022, 16:43
Посол розповів деталі перебування командирів з Азовсталі в Туреччині
ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Посол України в Туреччині розповів, що звільнені із російського полону командири оборони "Азовсталі" перебувають у зручних, комфортних умовах і чекають прибуття своїх сімей на Новий Рік.

Джерело: посол України в Туреччині Василь Боднар у коментарі "Радіо Свобода" 23 грудня 

Деталі: За словами Бондара, військові забезпечені медикаментами, харчуванням і спортивними тренажерами. Посол додав, що загалом їхній стан покращився.

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Пряма мова: "Що, звичайно, обмежено – це пересування і вільний доступ до комунікацій із зовнішнім світом.

Це насамперед пов'язано із питаннями безпеки, оскільки є інформація про загрозу їх фізичного знищення.

І друге – це умови подальших обмінів, оскільки багато наших героїв перебувають надалі у російських застінках, і нам потрібно проводити роботу з їх звільнення".

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Деталі: Також український посол висловив сподівання, що буде час, аби захисники "Азовсталі" з'явилися публічно і продемонстрували відмінність між тим, як вони виглядали, коли були звільнені з полону, і наразі.

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантамивдалося звільнити 215 українських захисників.
  • Серед звільнених такожприкордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі".
  • Згідно з домовленостями, 5-ро командирів "Азова" мають перебувати в Туреччині до кінця війни під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
  • Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Теми: Азов МаріупольполоненіТуреччина
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