Посол розповів деталі перебування командирів з "Азовсталі" в Туреччині
Посол України в Туреччині розповів, що звільнені із російського полону командири оборони "Азовсталі" перебувають у зручних, комфортних умовах і чекають прибуття своїх сімей на Новий Рік.
Джерело: посол України в Туреччині Василь Боднар у коментарі "Радіо Свобода" 23 грудня
Деталі: За словами Бондара, військові забезпечені медикаментами, харчуванням і спортивними тренажерами. Посол додав, що загалом їхній стан покращився.
Пряма мова: "Що, звичайно, обмежено – це пересування і вільний доступ до комунікацій із зовнішнім світом.
Це насамперед пов'язано із питаннями безпеки, оскільки є інформація про загрозу їх фізичного знищення.
І друге – це умови подальших обмінів, оскільки багато наших героїв перебувають надалі у російських застінках, і нам потрібно проводити роботу з їх звільнення".
Деталі: Також український посол висловив сподівання, що буде час, аби захисники "Азовсталі" з'явилися публічно і продемонстрували відмінність між тим, як вони виглядали, коли були звільнені з полону, і наразі.
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантамивдалося звільнити 215 українських захисників.
- Серед звільнених такожприкордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі".
- Згідно з домовленостями, 5-ро командирів "Азова" мають перебувати в Туреччині до кінця війни під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
- Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.