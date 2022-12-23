Посол розповів деталі перебування командирів з "Азовсталі" в Туреччині

Посол України в Туреччині розповів, що звільнені із російського полону командири оборони "Азовсталі" перебувають у зручних, комфортних умовах і чекають прибуття своїх сімей на Новий Рік.

Джерело: посол України в Туреччині Василь Боднар у коментарі "Радіо Свобода" 23 грудня

Деталі: За словами Бондара, військові забезпечені медикаментами, харчуванням і спортивними тренажерами. Посол додав, що загалом їхній стан покращився.

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Пряма мова: "Що, звичайно, обмежено – це пересування і вільний доступ до комунікацій із зовнішнім світом.

Це насамперед пов'язано із питаннями безпеки, оскільки є інформація про загрозу їх фізичного знищення.

І друге – це умови подальших обмінів, оскільки багато наших героїв перебувають надалі у російських застінках, і нам потрібно проводити роботу з їх звільнення".

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Деталі: Також український посол висловив сподівання, що буде час, аби захисники "Азовсталі" з'явилися публічно і продемонстрували відмінність між тим, як вони виглядали, коли були звільнені з полону, і наразі.

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