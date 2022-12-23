Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол рассказал детали пребывания командиров из "Азовстали" в Турции

Алена МазуренкоПятница, 23 декабря 2022, 17:43
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОПУ

Посол Украины в Турции рассказал, что освобожденные из российского плена командиры обороны "Азовстали" находятся в удобных, комфортных условиях и ждут прибытия своих семей на Новый год.

Источник: посол Украины в Турции Василий Боднар в комментарии "Радио Свобода" 23 декабря 

Детали: По словам Бондара, военные обеспечены медикаментами, питанием и спортивными тренажерами. Посол добавил, что в целом их состояние улучшилось.

Прямая речь: "Что, конечно, ограничено - это передвижение и свободный доступ к коммуникациям с внешним миром.

Это прежде всего связано с вопросами безопасности, поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения.

И второе - это условия дальнейших обменов, поскольку многие наши герои находятся в дальнейшем в российских застенках, и нам нужно проводить работу по их освобождению".

Детали: Также украинский посол выразил надежду, что будет время, чтобы защитники "Азовстали" появились публично и продемонстрировали разницу между тем, как они выглядели, когда были освобождены из плена, и сейчас.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".
  • Согласно договоренностям, 5-ро командиров "Азова" должны находиться в Турции до конца войны под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
  • России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: АзовМариупольпленныеТурция
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоРодственники пленных "азовцев" устроили рождественскую акцию в Киеве

Пограничники о ситуации на госрубеже с Беларусью: Контролируемая

фото, обновлено от 11:58Россияне обстреляли центр Херсона: 8 погибших, более полусотни раненых

Иран пока отказывается поставлять России ракеты – Буданов

Наев: В Беларуси три батальона отправили к украинской границе три батальона

Россия создает условия для повторного наступления с территории Беларуси – ISW

Все новости...
Азов
Азовец "Редис" передал послание из Турции
"Хейтерам Пташки из "Азовстали": "Хотите превратить Украину в РФ?" – Руденко
Руки прочь от Пташки, или Несколько аргументов на защиту парамедика с "Азовстали", которые в здоровом обществе были бы лишними
Последние новости
17:31
На ЧМ-2022 в Катаре болельщики на стадионах потратили на 39% больше, чем в России
17:24
В Киеве ограничена работа метро: пассажир попал под поезд
17:14
видеоМолдавские пограничники поколядовали коллегам из Украины
17:02
фотоРодственники пленных "азовцев" устроили рождественскую акцию в Киеве
16:55
фото, видеоВ Париже - очередные столкновения между полицией и курдами после смертельной стрельбы
16:37
Кулеба после удара РФ по Херсону: Украина нуждается в активной поддержке Запада
16:35
Нацбанк за неделю продал на межбанке более 449 миллионов долларов
16:29
фотоУтренний обстрел Херсона: горело 66 автомобилей
16:26
Пограничники о ситуации на госрубеже с Беларусью: Контролируемая
16:08
фотоРоссияне разрушили школу и повредили историческое здание в Запорожской области, есть погибшая
Все новости...