Посол рассказал детали пребывания командиров из "Азовстали" в Турции

Посол Украины в Турции рассказал, что освобожденные из российского плена командиры обороны "Азовстали" находятся в удобных, комфортных условиях и ждут прибытия своих семей на Новый год.

Источник: посол Украины в Турции Василий Боднар в комментарии "Радио Свобода" 23 декабря

Детали: По словам Бондара, военные обеспечены медикаментами, питанием и спортивными тренажерами. Посол добавил, что в целом их состояние улучшилось.

Прямая речь: "Что, конечно, ограничено - это передвижение и свободный доступ к коммуникациям с внешним миром.

Это прежде всего связано с вопросами безопасности, поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения.

И второе - это условия дальнейших обменов, поскольку многие наши герои находятся в дальнейшем в российских застенках, и нам нужно проводить работу по их освобождению".

Детали: Также украинский посол выразил надежду, что будет время, чтобы защитники "Азовстали" появились публично и продемонстрировали разницу между тем, как они выглядели, когда были освобождены из плена, и сейчас.

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