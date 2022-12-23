Посол рассказал детали пребывания командиров из "Азовстали" в Турции
Посол Украины в Турции рассказал, что освобожденные из российского плена командиры обороны "Азовстали" находятся в удобных, комфортных условиях и ждут прибытия своих семей на Новый год.
Источник: посол Украины в Турции Василий Боднар в комментарии "Радио Свобода" 23 декабря
Детали: По словам Бондара, военные обеспечены медикаментами, питанием и спортивными тренажерами. Посол добавил, что в целом их состояние улучшилось.
Прямая речь: "Что, конечно, ограничено - это передвижение и свободный доступ к коммуникациям с внешним миром.
Это прежде всего связано с вопросами безопасности, поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения.
И второе - это условия дальнейших обменов, поскольку многие наши герои находятся в дальнейшем в российских застенках, и нам нужно проводить работу по их освобождению".
Детали: Также украинский посол выразил надежду, что будет время, чтобы защитники "Азовстали" появились публично и продемонстрировали разницу между тем, как они выглядели, когда были освобождены из плена, и сейчас.
Предыстория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
- Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".
- Согласно договоренностям, 5-ро командиров "Азова" должны находиться в Турции до конца войны под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
- России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.