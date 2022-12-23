Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посол рассказал детали пребывания командиров из "Азовстали" в Турции

Алена МазуренкоПятница, 23 декабря 2022, 16:43
Посол рассказал детали пребывания командиров из Азовстали в Турции
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОПУ

Посол Украины в Турции рассказал, что освобожденные из российского плена командиры обороны "Азовстали" находятся в удобных, комфортных условиях и ждут прибытия своих семей на Новый год.

Источник: посол Украины в Турции Василий Боднар в комментарии "Радио Свобода" 23 декабря 

Детали: По словам Бондара, военные обеспечены медикаментами, питанием и спортивными тренажерами. Посол добавил, что в целом их состояние улучшилось.

Реклама:

Прямая речь: "Что, конечно, ограничено - это передвижение и свободный доступ к коммуникациям с внешним миром.

Это прежде всего связано с вопросами безопасности, поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения.

И второе - это условия дальнейших обменов, поскольку многие наши герои находятся в дальнейшем в российских застенках, и нам нужно проводить работу по их освобождению".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Также украинский посол выразил надежду, что будет время, чтобы защитники "Азовстали" появились публично и продемонстрировали разницу между тем, как они выглядели, когда были освобождены из плена, и сейчас.

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".
  • Согласно договоренностям, 5-ро командиров "Азова" должны находиться в Турции до конца войны под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
  • России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: АзовМариупольпленныеТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Азов
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Бойцы "Азова" показали, как уничтожают врага на Запорожском направлении
Боевики "ДНР" приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: