Українські захисники відпрацювали знищення ворога на Київщині

Українські військові провели навчання на Київщині, в рамках якого відпрацювали знешкодження диверсійно-розвідувальних груп російських загарбників.

Джерело: Командування Об’єднаних Сил ЗС України з посиланням на свого керівника генерал-лейтенанта Сергія Наєва у Facebook

Пряма мова Наєва: "За легендою противник намагається висадити тактичний повітряний десант та здійснити захоплення важливого державного об’єкта. Підрозділи ЗСУ у взаємодії з підрозділами Нацгвардії здійснили знищення транспортних гелікоптерів у повітрі та нанесли вогневе ураження по передовому загону, який намагався захопити відповідний плацдарм для подальших дій".

Деталі: Для знищення ворога захисники провели маневр артилерії – подолали водну перешкоду за допомогою плаваючого транспортера ПТС-2 та паромних переправ.

Наєв зазначив, що Об’єднані Сили ЗСУ і надалі вдосконалюватимуть практичні навички та уміння.

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