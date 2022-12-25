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Українські захисники відпрацювали знищення ворога на Київщині

Ірина БалачукНеділя, 25 грудня 2022, 09:42
Українські захисники відпрацювали знищення ворога на Київщині
Скриншот з відео

Українські військові провели навчання на Київщині, в рамках якого відпрацювали знешкодження диверсійно-розвідувальних груп російських загарбників.

Джерело: Командування Об’єднаних Сил ЗС України з посиланням на свого керівника генерал-лейтенанта Сергія Наєва у Facebook 

Пряма мова Наєва: "За легендою противник намагається висадити тактичний повітряний десант та здійснити захоплення важливого державного об’єкта. Підрозділи ЗСУ у взаємодії з підрозділами Нацгвардії здійснили знищення транспортних гелікоптерів у повітрі та нанесли вогневе ураження по передовому загону, який намагався захопити відповідний плацдарм для подальших дій".

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Деталі: Для знищення ворога захисники провели маневр артилерії – подолали водну перешкоду за допомогою плаваючого транспортера ПТС-2 та паромних переправ.

Наєв зазначив, що Об’єднані Сили ЗСУ і надалі вдосконалюватимуть практичні навички та уміння.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Напередодні командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що у Білорусі мотострілецький батальйон та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України.
  • Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов пояснював, що росіяни влаштовують "каруселі" в Білорусі, щоб тримати Україну в напрузі. За словами начальника ГУР, жодні розвіддані не вказують на безпосередню загрозу з боку Білорусі.

Теми: Київська областьЗбройні силиНаєв
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