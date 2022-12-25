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Украинские защитники отработали уничтожение врага в Киевской области

Ирина БалачукВоскресенье, 25 декабря 2022, 09:42
Украинские защитники отработали уничтожение врага в Киевской области
Скриншот из видео

Украинские военные провели учения в Киевской области, в рамках которого отработали обезвреживание диверсионно-разведывательных групп российских захватчиков.

Источник: Командование Объединенных Сил ВС Украины со ссылкой на своего руководителя генерал-лейтенанта Сергея Наева в Facebook 

Прямая речь Наева: "Согласно легенде, противник пытается высадить тактический воздушный десант и осуществить захват важного государственного объекта. Подразделения ВСУ во взаимодействии с подразделениями Нацгвардии осуществили уничтожение транспортных вертолетов в воздухе и нанесли огневое поражение по передовому отряду, который пытался захватить соответствующий плацдарм для дальнейших действий".

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Детали: Для уничтожения врага защитники провели маневр артиллерии – преодолели водную преграду с помощью плавающего транспортера ПТС-2 и паромных переправ.

Наев отметил, что Объединенные Силы ВСУ и в дальнейшем будут совершенствовать практические навыки и умения.

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Предыстория: 

  • Накануне командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что в Беларуси мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задание выдвинуться в районы, которые граничат с государственной границей Украины. 
  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов объяснял, что россияне устраивают "карусели" в Беларуси, чтобы держать Украину в напряжении. По словам начальника ГУР, никакие разведданные не указывают на непосредственную угрозу со стороны Беларуси.

Темы: Киевская областьВооруженные силыНаев
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