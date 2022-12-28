Буданов відвідав позиції в Бахмуті
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборона України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в місті Бахмут Донецької області.
Джерело: ГУР Міноборони України
Деталі: 27-28 грудня Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.
Генерал-майор Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР і визначив завдання.
Також він нагородив воїнів, які особливо відзначилися під час знищення російських окупантів.
Нагадаємо: Останнім часом Бахмут – одна з найгарячіших точок на фронті, де гинуть багато російських загарбників і захисників України. Місто майже зруйновано російськими обстрілами й атаками.
20 грудня Бахмут відвідував президент Володимир Зеленський.
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Слухайте: "По телевізору кажуть, що ми перемагаємо. Знали б вони, якою ціною". Один день у стабілізаційному пункті Бахмута. Аудіоверсія