Буданов відвідав позиції в Бахмуті

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборона України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в місті Бахмут Донецької області.

Джерело: ГУР Міноборони України

Деталі: 27-28 грудня Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.

Генерал-майор Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР і визначив завдання.

Також він нагородив воїнів, які особливо відзначилися під час знищення російських окупантів.

Нагадаємо: Останнім часом Бахмут – одна з найгарячіших точок на фронті, де гинуть багато російських загарбників і захисників України. Місто майже зруйновано російськими обстрілами й атаками.

20 грудня Бахмут відвідував президент Володимир Зеленський.

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