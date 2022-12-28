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Буданов відвідав позиції в Бахмуті

Олена РощінаСереда, 28 грудня 2022, 10:27
Буданов відвідав позиції в Бахмуті
Кирило Буданов у Бахмуті, фото ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборона України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в місті Бахмут Донецької області.

Джерело: ГУР Міноборони України

Деталі: 27-28 грудня Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.

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Генерал-майор Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР і визначив завдання. 

Також він нагородив воїнів, які особливо відзначилися під час знищення російських окупантів.

Нагадаємо: Останнім часом Бахмут – одна з найгарячіших точок на фронті, де гинуть багато російських загарбників і захисників України. Місто майже зруйновано російськими обстрілами й атаками.

ВІДЕО ДНЯ

20 грудня Бахмут відвідував президент Володимир Зеленський.

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Слухайте: "По телевізору кажуть, що ми перемагаємо. Знали б вони, якою ціною". Один день у стабілізаційному пункті Бахмута. Аудіоверсія

Теми: розвідкаБахмутДонецька область
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