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Буданов посетил позиции в Бахмуте

Елена РощинаСреда, 28 декабря 2022, 11:27
Кирилл Буданов в Бахмуте, фото ГУР

Начальник Главного управления разведки Министерства оборона Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в городе Бахмут Донецкой области.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Детали: 27-28 декабря Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназначенцы.

Генерал-майор Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР и определил задачи. 

Также он наградил воинов, которые особо отличились во время уничтожения российских оккупантов.

Напомним: В последнее время Бахмут – одна из самых горячих точек на фронте, где гибнут много российских захватчиков и защитников Украины. Город почти разрушен российскими обстрелами и атаками.

20 декабря Бахмут посещал президент Владимир Зеленский.

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Темы: разведкаБахмутДонецкая область
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