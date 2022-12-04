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Сумщина: росіяни в неділю завдали 64 ударів по 4 громадах

Катерина ТищенкоНеділя, 4 грудня 2022, 23:12

У неділю російські війська обстрілювали 4 громади Сумщини, станом на 21 годину завдали 64 удари.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Юнаківську громаду російські війська обстріляли з мінометів 120 мм калібру. 35 мін розірвалися на околицях прикордонного села. Без постраждалих.

По Новослобідській громаді працювала ворожа артилерія (5 "прильотів"). Відомо про 7 пошкоджених приватних будинків місцевих мешканців. Також пошкоджені господарчі споруди та лінія електропередач.

Великописарівську громаду армійці РФ обстріляли двічі за день. 24 ворожі міни 120 мм калібру розірвалися на прикордонні Сумщини. Без жертв і руйнувань.

Шалигинська громада: у напрямку наших населених пунктів ворог здійснив постріли з автомату. Без наслідків".

Теми: Сумська областьвійна
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