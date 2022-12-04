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Сумщина: россияне в воскресенье нанесли 64 удара по 4 общинам

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 22:12
Сумщина: россияне в воскресенье нанесли 64 удара по 4 общинам

В воскресенье российские войска обстреливали 4 общины Сумщины, по состоянию на 21 час нанесли 64 удара.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Юнаковскую общину российские войска обстреляли из минометов 120 мм калибра. 35 мин разорвались в окрестностях приграничного села. Без пострадавших.

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По Новослободской общине работала вражеская артиллерия (5 "прилетов"). Известно о 7 поврежденных частных домах местных жителей. Также повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач.

Великописаревскую общину армейцы РФ обстреляли дважды за день. 24 вражеские мины 120 мм калибра разорвались на границе Сумщины. Без жертв и разрушений.

Шалыгинская община: в направлении наших населенных пунктов враг произвел выстрелы из автомата. Без последствий".

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Темы: Сумская областьвойна
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