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У Швеції вбили критика Кадирова, на якого вже скоювали замах два роки тому

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 08:55
У Швеції вбили критика Кадирова, на якого вже скоювали замах два роки тому
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Критика Рамзана Кадирова, чеченського опозиційного блогера Тумсо Абдурахманова вбили у Швеції.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на інформацію соратників блогера, пише "Європейська правда".

Опозиційний Кадирову рух "Адат", що виступає "проти геноциду чеченського народу, за його об'єднання і деокупацію Чечні", повідомив, що чутки про смерть Абдурахманова виявилися правдивими.

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"Ми протягом кількох днів вели і ведемо своє внутрішнє розслідування про вбивство Тумсо. Спочатку ніяк не могли повірити в те, що трапилося, але на даному етапі ми, як побажав Всевишній Аллах, маємо достатньо інформації, що підтверджує його загибель, а його брат, Мухаммад, був схований спецслужбами", - ідеться в повідомленні руху в Телеграм-каналі.

Правоохоронні органи Швеції цю інформацію поки що не коментували.

Тумсо Абдурахманов і його брат, правозахисник Мухаммад Абдурахманов, які живуть у Швеції, перестали виходити на зв'язок, стало відомо 2 грудня. Тоді ж з'явилися повідомлення, що блогера могли вбити. Непідтверджена інформація про вбивство Тумсо Абдурахманова з'явилася в одному з телеграм-каналів прихильників невизнаної Ічкерії. У публікації наводиться листування з користувачкою інстаграма, яка повідомила про це, з її слів випливає, що вона є сусідкою Абдурахманова.

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Останній наразі запис Тумсо Абдурахманова в його телеграм-каналі було опубліковано ввечері 30 листопада.

У лютому 2020 року на Тумсо Абдурахманова було скоєно замах у його квартирі у Швеції. Блогер зумів обеззброїти нападника і викликати поліцію. Вирок у справі було винесено в січні 2021 року. Засуджені - громадяни Росії, отримали по 10 років ув'язнення. Конкретних замовників злочину встановлено не було, але прокурор на суді заявляв, що "сліди вказують на Грозний".

Після винесення вироку у справі про напад на Тумсо Абдурахманова було попереджено замах на його брата Мухаммада в Німеччині. За словами правозахисника, організацію його вбивства було доручено Парудді Едельгерієву, якого називають двоюрідним братом Рамзана Кадирова.

Теми: Швеціякримінал
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