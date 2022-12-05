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День ЧС-22: перша серія пенальті, усі азійські команди покинули турнір

Роман ПетренкоПонеділок, 5 грудня 2022, 23:00
День ЧС-22: перша серія пенальті, усі азійські команди покинули турнір
getty

У шістнадцятий день Чемпіонату світу 2022 року в Катарі глядачі побачили першу серію пенальті на турнірі, а Японія та Південна Корея завершили свої виступи.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: 5 грудня вдень зустрілися Японія з Хорватією. До матчу експерти прогнозували поразку азійської команди попри її тріумф у груповій стадії.

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Команди грали рівно, забили по одному голу, завдали однакової кількості ударів у площину воріт (по чотири) та не змогли виявити переможця в основному часі.

Екстратайми пройшли швидко та без сюрпризів, і команди зустрілися у першій на цьому Мундіалі серії пенальті.

Хорватський воротар Домінік Лівакович взяв три з чотирьох ударів японців й став національним героєм, провівши свою команду до 1/4 фіналу – 1:1 (1:3).

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Увечері зустрілися Бразилія та Південна Корея.

На полі одразу було видно, що команди грають на абсолютно різних рівнях – бразильці до 36 хвилини встигли забити чотири голи.

Корейці демонстрували гру не по рахунку - достатньо атакували (8 ударів та 6 у площину), не розслаблялися, і вкінці навіть забили гол престижу – 4:1.

Цього року в плей-оф ЧС-2022 вперше в історії зіграли три збірні з Азійської футбольної конфедерації (Японія, Південна Корея та Австралія), але жодна не пройшла до чвертьфіналу.

Бразилія з Хорватією гратимуть 9 грудня.

Теми: чемпіонат світуфутбол
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