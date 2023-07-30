Українські фехтувальниці з Харлан посіли 4 місце на ЧС
Українки 30 липня програли обидва ключових поєдинки на чемпіонаті світу, посіли 4 місце, але все одно показали найкращий результат для збірної на турнірі.
Джерело: Суспільне спорт
Деталі: Жіноча збірна України з фехтування на шаблях закінчила виступи на чемпіонаті світу, що проходить в італійському Мілані.
Українки зупинилися за крок від медалі, посівши четверте місце.
Командні змагання з фехтування на шаблях замикають програму чемпіонату світу-2023 для збірної України. В усіх інших видах зброї українці не доходили до півфіналу: найкращим результатом на турнірі був чвертьфінал у жіночій шпазі.
Виступи на чемпіонаті світу жіноча команда шаблісток розпочала у суботу, 29 липня, подолавши два раунди. Спершу українки переграли Узбекистан - 45:27, а потім - Італію (45:33), вийшовши до чвертьфіналу.
У чвертьфіналі українки зустрічалися проти команди США. Результат визначив укол від Ольги Харлан - 45:44.
У півфіналі Україна поступилася Франції 32:45.
У "бронзовому" фіналі Україна також зазнала поразки – проти Південної Кореї. Українські фехтувальниці програли з аналогічним рахунком.
Передісторія:
- 27 липня українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої. Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову та після завершення бою відмовилася тиснути їй руку.
- Дискваліфікація триватиме 60 днів.
- Міжнародний олімпійський комітет заявив про солідарність з українськими спортсменами та закликав міжнародні федерації проявляти чутливість, коли змагаються українські та російські спортсмени, які виступають у нейтральному статусі.
- Харлан, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії за відмову потиснути руку росіянці, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 в Парижі.
- Федерація призупинила дискваліфікацію Харлан.