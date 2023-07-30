Українські фехтувальниці з Харлан посіли 4 місце на ЧС

Українки 30 липня програли обидва ключових поєдинки на чемпіонаті світу, посіли 4 місце, але все одно показали найкращий результат для збірної на турнірі.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Жіноча збірна України з фехтування на шаблях закінчила виступи на чемпіонаті світу, що проходить в італійському Мілані.

Українки зупинилися за крок від медалі, посівши четверте місце.

Командні змагання з фехтування на шаблях замикають програму чемпіонату світу-2023 для збірної України. В усіх інших видах зброї українці не доходили до півфіналу: найкращим результатом на турнірі був чвертьфінал у жіночій шпазі.

Виступи на чемпіонаті світу жіноча команда шаблісток розпочала у суботу, 29 липня, подолавши два раунди. Спершу українки переграли Узбекистан - 45:27, а потім - Італію (45:33), вийшовши до чвертьфіналу.

У чвертьфіналі українки зустрічалися проти команди США. Результат визначив укол від Ольги Харлан - 45:44.

У півфіналі Україна поступилася Франції 32:45.

У "бронзовому" фіналі Україна також зазнала поразки – проти Південної Кореї. Українські фехтувальниці програли з аналогічним рахунком.

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