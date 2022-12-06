Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Представник "Дождя" хотів виступати російською на засіданні про порушення - глава регулятора Латвії

"Європейська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 11:53

Представник телеканалу "Дождь" вимагав виступати російською мовою на засіданні латвійського регулятора, де розглядали справу про адміністративне порушення.

Про це розповів керівник Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) Іварс Аболіньш в ефірі телеканалу Delfi, повідомляє "Європейська правда".

NEPLP порушила справу про адміністративне правопорушення проти телепрограми "Дождь", який мовив за латвійською ліцензією, за заклики до допомоги російській армії.

Реклама:

Справа була порушена після заклику 1 грудня в програмі "Zđes i seičas" ("Тут і зараз") надати інформацію про службу мобілізованих солдатів російської армії на фронті. Ведуча програми висловила сподівання, що телеканалу вдалося допомогти кільком бійцям, наприклад, з "екіпіровкою чи елементарними зручностями на фронті".

"Розчаровані ставленням телеканалу "Дождь" - представник телеканалу на засідання у справі про адміністративне правопорушення прибув без перекладача і хотів виступати російською мовою, через що слухання не відбулося", - сказав Аболіньш.

Латвійський регулятор має право анулювати ліцензію на мовлення каналу за вчинення трьох суттєвих порушень, що і було зроблено 6 грудня.

ВІДЕО ДНЯ

"Це не російське ЗМІ, TV Rain - це латвійське ЗМІ, яке повністю підпорядковується латвійському законодавству - вони приїхали до Латвії, зобов'язавшись поважати наші закони", - нагадав він.

"Керівництво телеканалу "Дождь" не розуміє і не усвідомлює тяжкості власних проступків і не вважає за потрібне виправляти свої помилки, тому NEPL не вважає, що цей засіб масової інформації може продовжувати працювати в Латвії", - додав Аболіньш.

Голова Комісії з прав людини і громадських справ Сейму Латвії Дідзіс Смітс зазначив, що це питання не обговорювалося в комісії, але його особиста думка полягає в тому, що намір дозволити "Дождю" працювати в Латвії був правильним, але ризикованим.

"Ми повинні дуже стримано ставитися до в'їзду російських громадян до Латвії у воєнний час - це стосується всіх громадян, а не тільки журналістів. Не всі опоненти Путіна також виступають проти російського імперіалізму", - сказав він.

Раніше NEPLP оштрафував "Дождь" на 10 тисяч євро за карту, на якій телеканал позначив окупований Крим як частину Росії, і називання російської армії "нашою".

Теми: ЗМІРосіяЛатвія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
ЗМІ
Про ймовірну загибель Пригожина сказали на російському держканалі
В онлайн-ЗМІ Болгарії втричі побільшало російської пропаганди
Відомому журналісту в Туреччині оголосили вирок СМС-повідомленням
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: