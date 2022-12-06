Представник "Дождя" хотів виступати російською на засіданні про порушення - глава регулятора Латвії

Представник телеканалу "Дождь" вимагав виступати російською мовою на засіданні латвійського регулятора, де розглядали справу про адміністративне порушення.

Про це розповів керівник Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) Іварс Аболіньш в ефірі телеканалу Delfi, повідомляє "Європейська правда".

NEPLP порушила справу про адміністративне правопорушення проти телепрограми "Дождь", який мовив за латвійською ліцензією, за заклики до допомоги російській армії.

Справа була порушена після заклику 1 грудня в програмі "Zđes i seičas" ("Тут і зараз") надати інформацію про службу мобілізованих солдатів російської армії на фронті. Ведуча програми висловила сподівання, що телеканалу вдалося допомогти кільком бійцям, наприклад, з "екіпіровкою чи елементарними зручностями на фронті".

"Розчаровані ставленням телеканалу "Дождь" - представник телеканалу на засідання у справі про адміністративне правопорушення прибув без перекладача і хотів виступати російською мовою, через що слухання не відбулося", - сказав Аболіньш.

Латвійський регулятор має право анулювати ліцензію на мовлення каналу за вчинення трьох суттєвих порушень, що і було зроблено 6 грудня.

"Це не російське ЗМІ, TV Rain - це латвійське ЗМІ, яке повністю підпорядковується латвійському законодавству - вони приїхали до Латвії, зобов'язавшись поважати наші закони", - нагадав він.

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"Керівництво телеканалу "Дождь" не розуміє і не усвідомлює тяжкості власних проступків і не вважає за потрібне виправляти свої помилки, тому NEPL не вважає, що цей засіб масової інформації може продовжувати працювати в Латвії", - додав Аболіньш.

Голова Комісії з прав людини і громадських справ Сейму Латвії Дідзіс Смітс зазначив, що це питання не обговорювалося в комісії, але його особиста думка полягає в тому, що намір дозволити "Дождю" працювати в Латвії був правильним, але ризикованим.

"Ми повинні дуже стримано ставитися до в'їзду російських громадян до Латвії у воєнний час - це стосується всіх громадян, а не тільки журналістів. Не всі опоненти Путіна також виступають проти російського імперіалізму", - сказав він.

Раніше NEPLP оштрафував "Дождь" на 10 тисяч євро за карту, на якій телеканал позначив окупований Крим як частину Росії, і називання російської армії "нашою".