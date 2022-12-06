Представник "Дождя" хотів виступати російською на засіданні про порушення - глава регулятора Латвії

Представник телеканалу "Дождь" вимагав виступати російською мовою на засіданні латвійського регулятора, де розглядали справу про адміністративне порушення.

Про це розповів керівник Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) Іварс Аболіньш в ефірі телеканалу Delfi, повідомляє "Європейська правда".

NEPLP порушила справу про адміністративне правопорушення проти телепрограми "Дождь", який мовив за латвійською ліцензією, за заклики до допомоги російській армії.

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Справа була порушена після заклику 1 грудня в програмі "Zđes i seičas" ("Тут і зараз") надати інформацію про службу мобілізованих солдатів російської армії на фронті. Ведуча програми висловила сподівання, що телеканалу вдалося допомогти кільком бійцям, наприклад, з "екіпіровкою чи елементарними зручностями на фронті".

"Розчаровані ставленням телеканалу "Дождь" - представник телеканалу на засідання у справі про адміністративне правопорушення прибув без перекладача і хотів виступати російською мовою, через що слухання не відбулося", - сказав Аболіньш.

Латвійський регулятор має право анулювати ліцензію на мовлення каналу за вчинення трьох суттєвих порушень, що і було зроблено 6 грудня.

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"Це не російське ЗМІ, TV Rain - це латвійське ЗМІ, яке повністю підпорядковується латвійському законодавству - вони приїхали до Латвії, зобов'язавшись поважати наші закони", - нагадав він.

"Керівництво телеканалу "Дождь" не розуміє і не усвідомлює тяжкості власних проступків і не вважає за потрібне виправляти свої помилки, тому NEPL не вважає, що цей засіб масової інформації може продовжувати працювати в Латвії", - додав Аболіньш.

Голова Комісії з прав людини і громадських справ Сейму Латвії Дідзіс Смітс зазначив, що це питання не обговорювалося в комісії, але його особиста думка полягає в тому, що намір дозволити "Дождю" працювати в Латвії був правильним, але ризикованим.

"Ми повинні дуже стримано ставитися до в'їзду російських громадян до Латвії у воєнний час - це стосується всіх громадян, а не тільки журналістів. Не всі опоненти Путіна також виступають проти російського імперіалізму", - сказав він.

Раніше NEPLP оштрафував "Дождь" на 10 тисяч євро за карту, на якій телеканал позначив окупований Крим як частину Росії, і називання російської армії "нашою".