Представитель "Дождя" хотел выступать по-русски на заседании о нарушениях - глава регулятора Латвии

Представитель телеканала "Дождь" требовал выступать на русском языке на заседании латвийского регулятора, где рассматривали дело об административном нарушении.

Об этом рассказал руководитель Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш в эфире телеканала Delfi, сообщает "Европейская правда".

NEPLP возбудил дело об административном правонарушении против телепрограммы "Дождь", который вещал по латвийской лицензии, за призывы к помощи российской армии.

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Дело было возбуждено после призыва 1 декабря в программе "Zđes i seičas" ("Здесь и сейчас") предоставить информацию о службе мобилизованных солдат российской армии на фронте. Ведущая программы выразила надежду, что телеканалу удалось помочь нескольким бойцам, например, с "экипировкой или элементарными удобствами на фронте".

"Разочарованы отношением телеканала "Дождь" - представитель телеканала на заседание по делу об административном правонарушении прибыл без переводчика и хотел выступать на русском языке, из-за чего слушание не состоялось", - сказал Аболиньш.

Латвийский регулятор имеет право аннулировать лицензию на вещание канала за совершение трех существенных нарушений, что и было сделано 6 декабря.

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"Это не российское СМИ, TV Rain - это латвийское СМИ, которое полностью подчиняется латвийскому законодательству - они приехали в Латвию, обязавшись уважать наши законы", - напомнил он.

"Руководство телеканала "Дождь" не понимает и не осознает тяжести собственных проступков и не считает нужным исправлять свои ошибки, поэтому NEPL не считает, что это средство массовой информации может продолжать работать в Латвии", - добавил Аболиньш.

Председатель Комиссии по правам человека и общественным делам Сейма Латвии Дидзис Смитс отметил, что этот вопрос не обсуждался в комиссии, но его личное мнение заключается в том, что намерение разрешить "Дождю" работать в Латвии было правильным, но рискованным.

"Мы должны очень сдержанно относиться к въезду российских граждан в Латвию в военное время - это касается всех граждан, а не только журналистов. Не все оппоненты Путина также выступают против российского империализма", - сказал он.

Ранее NEPLP оштрафовал "Дождь" на 10 тысяч евро за карту, на которой телеканал обозначил оккупированный Крым как часть России, и называние российской армии "нашей".