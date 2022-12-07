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Українські біженці, які працюють у Латвії, з 1 січня повинні обов'язково вчити латиську мову

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 15:29

Громадяни України, які вступили в правові трудові відносини в Латвії, з 1 січня 2024 року повинні будуть в обов'язковому порядку відвідувати заняття з латиської мови.

Таке рішення ухвалила Комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Комісія у другому читанні продовжила розгляд поправок до Закону про підтримку цивільного населення України, який передбачає надання первинної підтримки до літа наступного року.

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Під час засідання важливі дискусії стосувалися пропозиції Міністерства культури встановити, що громадяни України, які почали трудові правовідносини в Латвії, зобов'язані з 1 січня 2024 року відвідувати заняття з латиської мови. Наразі закон України не передбачає таких вимог щодо вивчення латиської мови.

Представники асоціації "Хочу допомогти біженцям" заявили, що таке зобов'язання не накладається на жодну іншу групу в Латвії, і не всі зможуть його виконати. Асоціація також підкреслила, що набагато важливіше забезпечити доступність курсів, оскільки попит на них є, але наразі курси недоступні.

У підсумку пропозицію про обов'язок українських біженців з 1 січня 2024 року відвідувати курси латиської мови підтримали 6 з 11 депутатів у комісії.

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Також комісія підтримала в другому остаточному читанні поправки до Закону про підтримку громадян України в цілому.

Чинна наразі редакція закону передбачає, що українські біженці в Латвії отримуватимуть підтримку до 31 грудня поточного року. Однак поправки, підтримані комісією в другому читанні, передбачають, що первинну підтримку надаватимуть не довше, ніж до 30 червня 2023 року.

Також поправки передбачають, що держава продовжить надавати житло українцям, які його потребують, але також не довше ніж до 30 червня 2023 року.

Теми: ЛатвіяУкраїнабіженцімова
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