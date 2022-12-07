Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські біженці, які працюють у Латвії, з 1 січня повинні обов'язково вчити латиську мову

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 16:29

Громадяни України, які вступили в правові трудові відносини в Латвії, з 1 січня 2024 року повинні будуть в обов'язковому порядку відвідувати заняття з латиської мови.

Таке рішення ухвалила Комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Комісія у другому читанні продовжила розгляд поправок до Закону про підтримку цивільного населення України, який передбачає надання первинної підтримки до літа наступного року.

Під час засідання важливі дискусії стосувалися пропозиції Міністерства культури встановити, що громадяни України, які почали трудові правовідносини в Латвії, зобов'язані з 1 січня 2024 року відвідувати заняття з латиської мови. Наразі закон України не передбачає таких вимог щодо вивчення латиської мови.

Представники асоціації "Хочу допомогти біженцям" заявили, що таке зобов'язання не накладається на жодну іншу групу в Латвії, і не всі зможуть його виконати. Асоціація також підкреслила, що набагато важливіше забезпечити доступність курсів, оскільки попит на них є, але наразі курси недоступні.

У підсумку пропозицію про обов'язок українських біженців з 1 січня 2024 року відвідувати курси латиської мови підтримали 6 з 11 депутатів у комісії.

Також комісія підтримала в другому остаточному читанні поправки до Закону про підтримку громадян України в цілому.

ВІДЕО ДНЯ

Чинна наразі редакція закону передбачає, що українські біженці в Латвії отримуватимуть підтримку до 31 грудня поточного року. Однак поправки, підтримані комісією в другому читанні, передбачають, що первинну підтримку надаватимуть не довше, ніж до 30 червня 2023 року.

Також поправки передбачають, що держава продовжить надавати житло українцям, які його потребують, але також не довше ніж до 30 червня 2023 року.

Теми: ЛатвіяУкраїнабіженцімова
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Граючи в "підкидного дурня": Ахметов розповів, як заробив свій перший капітал

На авіабазі в окупованому Бердянську пролунали більше 10 вибухів - ЗМІ

списокУ Києві дерусифікували ще 32 вулиці, включно з бульваром Дружби Народів

фотоКрадені ікони, паспорти РФ, прапор "новоросії": СБУ показала, що знайшла в УПЦ МП

Путін пояснив, чому нищить українську енергетику: це – помста

Путін зазнав поразки на всіх напрямках – генерал Міллі

Усі новини...
Латвія
Представник "Дождя" хотів виступати російською на засіданні про порушення - глава регулятора Латвії
Глава МЗС Латвії про російських ухилянтів: вони не проти війни, а проти участі у війні
Латвія анулювала ліцензію каналу "Дождь"
Останні новини
18:43
відеоПапа Римський заплакав під час публічної молитви, коли згадав про Україну
18:42
Ексглава НБУ відреагував на заочний арешт: каже про політичне переслідування
18:33
Окупанти реорганізують підрозділи на Луганщині й не платять компенсацію за загиблих – Генштаб
18:23
У ГУР кажуть, що Росія збирається мобілізувати 17-річних на окупованих територіях
18:22
Електроенергія в Одесі: в ОП анонсували повернення до планових графіків
18:13
Politico: ЄС у новому пакеті санкцій заборонить експорт у РФ ноутбуків і камер
18:11
Громадянина України у Москві за GPS-трекер засудили до 3 років колонії
18:03
фотоРосіяни обстріляли Торецьк: є загиблий і поранені, зруйновано будинки
17:59
Росія змушена доукомплектувати елітний підрозділ Кремля мобілізованими – ЗМІ
17:57
Вперше за 8 місяців у Білорусі дозволили ходити в ліси поруч з Україною
Усі новини...