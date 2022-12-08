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Британія схвалила відкриття першої за 30 років вугільної шахти

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 02:38
Проєкт вугільної шахти Вайтгевен, ФОТО: WEST CUMBRIA MINING

Британський уряд погодив план відкриття першої за останні 30 років вугільної шахти Вайтгевен в англійському графстві Камбрія, яка має стати першою у світі такою шахтою із нульовим рівнем викидів в атмосферу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Розробник шахти, компанія West Cumbria Mining стверджує, що Вайтгевен стане першою у світі вугільною шахта із нульовим рівнем викидів, оскільки вони будуть компенсуватися ще на етапі будівництва.

Планується, що шахта видобуватиме не енергетичне вугілля, а коксівне, яке використовується для виплавки сталі, причому щонайменше 80% буде йти на експорт. Перша продукція Вайтгевен очікується приблизно через півтора року після початку будівництва.

West Cumbria Mining заявляє, що її нова шахта створить 500 місцевих робочих місць. Асоціація місцевого самоврядування заявляє, що графство Камбрія має потенціал для створення шести тисяч "зелених" робочих місць.

Думки місцевих жителів щодо відкриття вугільної шахти розділилися. Частина камбрійців виступила проти, тоді як місцева група "Ми підтримуємо West Cumbria Mining" говорить про нові робочі місця, технології та інші позитивні наслідки для графства.

Водночас рішення британського уряду викликало занепокоєння екологічних груп і опозиційних депутатів, які вважають, що воно знищить імідж Великої Британії як лідера у сфері захисту клімату. Вони нагадали, що ще рік тому Велика Британія приймала в себе Конференцію ООН з питань зміни клімату, яка проголосила за мету "відправити вугілля в історію".

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Зокрема аналітичний центр "Зелений альянс" підрахував, що шахта в Камбрії може бути джерелом такого ж обсягу викидів, як і 200 тисяч автомобілів на британських дорогах.

Крім того, обидва потенційні покупці продукції Вайтгевен – British Steel і Tata Stee – уже заявили, що навряд чи братимуть коксівне вугілля в шахти. Тим паче, що воно в перспективі зможе замінити постачання зі США, а не з Росії.

Вугільна промисловість Англії вже багато років перебуває в занепаді. Страйки шахтарів, масові звільнення і запеклі протести через закриття шахт в 1980-х роках не змогли врятувати її. Останню шахту в Англії закрили у 2020 році.

Теми: Велика Британіявугілля
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