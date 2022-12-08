В окупованому Донецьку перебої зі світлом і зв'язком – ЗМІ

У тимчасово окупованому росіянами Донецьку спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом, в двох районах зникло світло, в інших – працює з перебоями.

Джерело: Донецьке агентство новин

Деталі: За інформацією ЗМІ, абоненти деяких районів Донецька, включно з центром міста, залишилися без світла. Зокрема, електроенергії немає в будинках центрального Ворошиловського району та Київського району. Перебої спостерігаються в Ленінському, Кіровському та Куйбишевському районах.

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Крім того, є проблеми з інтернетом і мобільним зв'язком.