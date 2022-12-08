Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посли ЄС схвалили приєднання Хорватії до Шенгену - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 11:06
фото Daniel Wirtz via Unsplash

Посли країн ЄС у Брюсселі не висловили заперечень проти приєднання Хорватії до Шенгенської зони наступного року, що вказує на те, що остаточне рішення мають схвалити у четвер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише хорватське видання Jutarnji List з посиланням на дипломатичні джерела.

На засіданні Coreper (Комітет постійних представників) у середу "жоден голос не було віддано проти Хорватії, що вказує на те, що міністри внутрішніх справ офіційно схвалять рішення", коли зберуться на засідання в четвер, пише видання.

Міністри проведуть два окремі голосування щодо розширення Шенгенської зони: одне щодо Хорватії, яке, як очікується, пройде без затримок, та інше щодо приєднання Болгарії та Румунії, яке, можливо, буде не ухвалене через опозицію Австрії та Нідерландів.

Австрія дала зрозуміти, що виступає за Хорватію, але буде проти Болгарії та Румунії, які вступили в ЄС у 2007 році, тоді як Нідерланди готові прийняти Румунію, але не Болгарію.

Хорватія, остання країна, яка вступила до ЄС у липні 2013 року, також стане членом єврозони в січні.

Теми: ХорватіяЄС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Німеччині словом року обрали фразу Шольца про війну в Україні

Племінник Кадирова приїхав на південь України: буде "наглядачем" – мер Мелітополя

фото"Русскій мір" та схованки для ДРГ: правоохоронці перевіряють собор УПЦ МП під Києвом

фотоЗатримана в рамках санкцій яхта російського мільярдера зникла з порту в Італії

СБУ оголосила підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП

ЗСУ били по аеродромах РФ модифікованими радянськими "Стрижами" – Politіcо

Усі новини...
Хорватія
Суперяхту Медведчука, арештовану в Хорватії, продадуть на користь України
У Хорватії обшукали яхту Медведчука та його дружини – ЗМІ
Президент Хорватії заблокував навчання українських військових в рамках місії ЄС
Останні новини
14:30
Змінив столичну сцену на полігон: як професійний актор став нацгвардійцем після вторгнення РФ
14:21
Російського опозиціонера Яшина засудили до 8,5 років колонії за "фейки" проти армії РФ
14:17
Бенксі надали звання почесного громадянина Ірпеня
14:11
Українська драма про Донбас потрапила до лонгліста премії "Оскар"
14:03
В Росії горів комбінат, що виробляє шини для воєнної техніки
14:02
Лукашенку примарилось, що НАТО хотіло захопити Білорусь і почати війну на Донбасі
13:49
Мінфін США дозволив банкам Казахстану обслуговувати картки "Мір"
13:45
На авторинку РФ лишилися тільки російські і китайські бренди
13:40
У Німеччині словом року обрали фразу Шольца про війну в Україні
13:38
В "АрселорМіттал Кривий Ріг" спростували заяву РФ щодо складів з озброєнням на заводі
Усі новини...