Посли ЄС схвалили приєднання Хорватії до Шенгену - ЗМІ

Посли країн ЄС у Брюсселі не висловили заперечень проти приєднання Хорватії до Шенгенської зони наступного року, що вказує на те, що остаточне рішення мають схвалити у четвер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише хорватське видання Jutarnji List з посиланням на дипломатичні джерела.

На засіданні Coreper (Комітет постійних представників) у середу "жоден голос не було віддано проти Хорватії, що вказує на те, що міністри внутрішніх справ офіційно схвалять рішення", коли зберуться на засідання в четвер, пише видання.

Міністри проведуть два окремі голосування щодо розширення Шенгенської зони: одне щодо Хорватії, яке, як очікується, пройде без затримок, та інше щодо приєднання Болгарії та Румунії, яке, можливо, буде не ухвалене через опозицію Австрії та Нідерландів.

Австрія дала зрозуміти, що виступає за Хорватію, але буде проти Болгарії та Румунії, які вступили в ЄС у 2007 році, тоді як Нідерланди готові прийняти Румунію, але не Болгарію.

Хорватія, остання країна, яка вступила до ЄС у липні 2013 року, також стане членом єврозони в січні.