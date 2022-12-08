Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Послы ЕС одобрили присоединение Хорватии к Шенгену - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 10:06
Послы ЕС одобрили присоединение Хорватии к Шенгену - СМИ
фото Daniel Wirtz via Unsplash

Послы стран ЕС в Брюсселе не высказали возражений против присоединения Хорватии к Шенгенской зоне в следующем году, что указывает на то, что окончательное решение должны принять в четверг.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет хорватское издание Jutarnji List со ссылкой на дипломатические источники.

На заседании Coreper (Комитет постоянных представителей) в среду "ни один голос не был отдан против Хорватии, что указывает на то, что министры внутренних дел официально примут решение", когда соберутся на заседание в четверг, пишет издание.

Реклама:

Министры проведут два отдельных голосования по расширению Шенгенской зоны: одно по Хорватии, которое, как ожидается, пройдет без задержек, и другое по присоединению Болгарии и Румынии, которое, возможно, будет не принято из-за оппозиции Австрии и Нидерландов.

Австрия дала понять, что выступает за Хорватию, но будет против Болгарии и Румынии, которые вступили в ЕС в 2007 году, тогда как Нидерланды готовы принять Румынию, но не Болгарию.

Хорватия, последняя страна, которая вступила в ЕС в июле 2013 года, также станет членом еврозоны в январе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ХорватияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Хорватия
Хорватия готова предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для украинского зерна
Хорватия перехватила гражданский самолет, залетевший в ее воздушное пространство
Хорватия поможет вывозить украинское зерно через свои порты
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: