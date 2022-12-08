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Послы ЕС одобрили присоединение Хорватии к Шенгену - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 11:06
фото Daniel Wirtz via Unsplash

Послы стран ЕС в Брюсселе не высказали возражений против присоединения Хорватии к Шенгенской зоне в следующем году, что указывает на то, что окончательное решение должны принять в четверг.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет хорватское издание Jutarnji List со ссылкой на дипломатические источники.

На заседании Coreper (Комитет постоянных представителей) в среду "ни один голос не был отдан против Хорватии, что указывает на то, что министры внутренних дел официально примут решение", когда соберутся на заседание в четверг, пишет издание.

Министры проведут два отдельных голосования по расширению Шенгенской зоны: одно по Хорватии, которое, как ожидается, пройдет без задержек, и другое по присоединению Болгарии и Румынии, которое, возможно, будет не принято из-за оппозиции Австрии и Нидерландов.

Австрия дала понять, что выступает за Хорватию, но будет против Болгарии и Румынии, которые вступили в ЕС в 2007 году, тогда как Нидерланды готовы принять Румынию, но не Болгарию.

Хорватия, последняя страна, которая вступила в ЕС в июле 2013 года, также станет членом еврозоны в январе.

Темы: ХорватияЕС
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