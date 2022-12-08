Окупанти тримають під вогнем Херсонщину, по Миколаєву вдарили з С-300 - ОВА

Росіяни продовжують масований обстріл районів населених пунктів Херсонської області, що межують з лінією зіткнення, вночі нанесли ракетний удар з С-300 по Миколаєву.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Херсонщина: під артилерійський вогонь потрапили понад 15 населених пунктів, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Качкарівка, Львове, Дудчани , Токарівка, Інженерне, Антонівка, Дніпровське та місто Херсон.

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Минулої доби на Херсонщині загинуло четверо працівників поліції, підірвалися на каскаді ворожих мін. Ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя.

Надскладна ситуація в окупованій Голопристанській громаді. Громада перебуває під постійними мінометними обстрілами.

Тривають роботи із розчищення доріг на Херсонщині та по відновленню електропостачання. У громади Херсонщини постійно доправляють гуманітарну допомогу.

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Миколаївщина: вночі Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу, за попередньою інформацією із зенітно-реактивної системи С-300. Влучання зафіксовані по територіях транспортних підприємств, пошкоджень зазнала цивільна техніка. Без жертв та постраждалих.

Також вночі ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій території Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вчора вдень відбувся обстріл за межами одного із населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Сумщина: сьогодні зранку — мінометний обстріл по території Миропільської ТГ. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється.

Вчора вдень російські війська із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду.

11 мін розірвалися на околицях одного з прикордонних сіл. Без наслідків.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі м.Гуляйполе, м.Оріхів, с. Ольгівське, с. Дорожнянка, с. Новоданилівка, с. Новоандріївка, с. Полтавка, с. Шевченко, с. Мала Токмачка, с. Щербаки, с. Новодарівка, смт. Залізничне, с. Червона Криниця, с. Малинівка Пологівського району; с. Степове, с. Плавні, с. Малі Щербаки, Кам'янське Василівського району.

Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

На Дніпропетровщині від ворожих атак знову потерпає Нікопольщина. Росіяни усю ніч били по району з "Градів" та важкої артилерії. Обстріляли Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку громади.

Минулося без загиблих та поранених.

Представники ДСНС продовжують обстежувати тероторіі і з’ясовувати деталі атак.

Харківщина: сьогодні зранку окупанти вдарили ракетами по Куп‘янську, є влучання у землі біля фундаменту відділоку поліції, пошкоджене приміщення, службові авто. Попередньо — без постраждалих.

Окупанти завдають ракетних та артилерійських ударів по Куп‘янському, Чугуївському та Харківському районах області. Є пошкодження господарських споруд, приватних домоволодінь.

Вчора у Чугуївському районі наші сили ППО збили 2 ракети С-300, були загорання на відкритих територіях. Постраждалих немає.

Луганщина: підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів поблизу Стельмахівки, Площанки, Червонопопівки і Білогорівки.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Обстріляв Стельмахівку, Новоселівське і Андріївку.

На Лиманському напрямку зафіксовано вогневе ураження районів Греківки, Невське, Макіївки і Площанки.

Донеччина: з пізнього вечора до ранку — обстріли по всій лінії зіткнення, від Вугледару до Сіверська.

Вночі — обстріл Авдіївки з РСЗВ "Град" з бойовою частиною з запальними елементами. Прильоти по старій частині міста.

По лінії оборони навколо міста тривали хаотичні обстріли позицій. На ранок — активізація штурмових дій на напрямках Красногорівки, Зеніта, Опитного та Водяного.

Вчора вдень — обстріл Курахового (центр міста, ринок, автовокзал, житловий сектор); обстріл Ямполя (вдарили центру міста, в той час, коли люди отримували там гуманітарку).

За добу на Донеччині: 9 загиблих, 15 поранених цивільних.