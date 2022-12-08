Оккупанты держат под огнем Херсонщину, по Николаеву ударили из С-300 - ОВА

Россияне продолжают массированный обстрел районов населенных пунктов Херсонской области, граничащих с линией соприкосновения, ночью нанесли ракетный удар из С-300 по Николаеву.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Херсонщина: под артиллерийский огонь попали более 15 населенных пунктов, в частности, Осокоровка, Золотая Балка, Качкаровка, Львовское, Дудчаны, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Днепровское и город Херсон.

За прошедшие сутки на Херсонщине погибли четверо сотрудников полиции, подорвались на каскаде вражеских мин. Еще четверо полицейских ранены, врачи борются за их жизни.

Сверхсложная ситуация в оккупированной Голопристанской громаде. Громада находится под постоянными минометными обстрелами.

Продолжаются работы по расчистке дорог на Херсонщине и по восстановлению электроснабжения. В громады Херсонщины постоянно доставляют гуманитарную помощь.

Николаевщина: ночью Николаев подвергся вражескому ракетному обстрелу, по предварительной информации из зенитно-реактивной системы С-300. Попадания зафиксированы по территориям транспортных предприятий, повреждения получила гражданская техника. Без жертв и пострадавших.

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Также ночью враг наносил удары из РСЗО по портовой территории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Вчера днем состоялся обстрел за пределами одного из населенных пунктов Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Сумщина: сегодня утром - минометный обстрел по территории Миропольской ТГ. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация уточняется.

Вчера днем российские войска из минометов обстреляли Зноб-Новгородскую громаду.

11 мин разорвались в окрестностях одного из приграничных сел. Без последствий.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе г.Гуляйполе, г.Орехов, с. Ольговское, с. Дорожнянка, с. Новоданиловка, с. Новоандреевка, с. Полтавка, с. Шевченко, с. Малая Токмачка, с. Щербаки, с. Новодаровка, пгт. Железнодорожное, с. Красный Криница, с. Малиновка Пологовского района; с. Степное, с. Плавни, с. Малые Щербаки, Каменское Васильевского района.

Поступило 18 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф. Подробная информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории.

На Днепропетровщине от вражеских атак снова страдает Никопольщина. Россияне всю ночь били по району из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обстреляли Никопольскую, Червоногригорьевскую и Марганецкую громады.

Прошло без погибших и раненых.

Представители ГСЧС продолжают обследовать теротории и выяснять детали атак.

Харьковщина: сегодня утром оккупанты ударили ракетами по Купянску, есть попадание в землю возле фундамента отделения полиции, повреждено помещение, служебные авто. Предварительно - без пострадавших.

Оккупанты наносят ракетные и артиллерийские удары по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому районам области. Есть повреждения хозяйственных построек, частных домовладений.

Вчера в Чугуевском районе наши силы ПВО сбили 2 ракеты С-300, были возгорания на открытых территориях. Пострадавших нет.

Луганщина: подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов вблизи Стельмаховки, Площанки, Червонопоповки и Белогоровки.

На Купянском направлении противник обороняется. Обстрелял Стельмаховку, Новоселовское и Андреевку.

На Лиманском направлении зафиксировано огневое поражение районов Грековки, Невское, Макеевки и Площанки.

Донетчина: с позднего вечера до утра - обстрелы по всей линии соприкосновения, от Угледара до Северска.

Ночью - обстрел Авдеевки из РСЗО "Град" с боевой частью с зажигательными элементами. Прилеты по старой части города.

По линии обороны вокруг города продолжались хаотичные обстрелы позиций. На утро - активизация штурмовых действий на направлениях Красногоровки, Зенита, Опытного и Водяного.

Вчера днем - обстрел Курахово (центр города, рынок, автовокзал, жилой сектор); обстрел Ямполя (ударили по центру города, в то время, когда люди получали там гуманитарку).

За сутки в Донецкой области: 9 погибших, 15 раненых гражданских.