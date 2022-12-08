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Батьки вісьмох дітей підірвалися на міні на Житомирщині

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 13:24
Авто підірвалося на міні на Житомирщині, фото з пресслужби поліції області

Вдень 7 грудня на Житомирщині на міні підірвався автомобіль, в якому перебувало подружжя – без батьків залишилися 8 дітей.

Джерело: пресслужба поліції Житомирської області

Деталі: Трагедія сталася близько 15:00 в Олевській громаді. По дорозі із села Сущани у напрямку Копища на узбіччі підірвався автомобіль Ford Transit. Всередині перебували 38-річний чоловік і його 32-річна дружина. Вони загинули.

Поліція повідомляє, що через трагічну подію сиротами залишились 8 дітей – усі неповнолітні. Нині діти перебувають під наглядом родичів.

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Теми: Житомирщинавибухжертвирозмінування
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