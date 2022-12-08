Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Родители восьмерых детей подорвались на мине на Житомирщине

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 12:24
Родители восьмерых детей подорвались на мине на Житомирщине
Авто подорвалось на мине на Житомирщине, фото из пресс-службы полиции области

Днем 7 декабря на Житомирщине на мине подорвался автомобиль, в котором находились супруги – без родителей остались 8 детей.

Источник: пресс-служба полиции Житомирской области

Детали: Трагедия произошла около 15:00 в Олевской общине. По дороге из села Сущаны в направлении Копыща на обочине подорвался автомобиль Ford Transit. Внутри находились 38-летний мужчина и его 32-летняя жена. Они погибли.

Реклама:

Полиция сообщает, что из-за трагического события сиротами остались 8 детей – все несовершеннолетние. Сейчас дети находятся под присмотром родственников.

Темы: Житомирская областьвзрывжертвыразминирование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Житомирская область
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Самолеты на Житомирщине столкнулись во время маневра разворота, ГБР расследует 3 версии
Не только Хмельнитчина: на Житомирщине РФ атаковала объект инфраструктуры
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: