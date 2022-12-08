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Родители восьмерых детей подорвались на мине на Житомирщине

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 13:24
Авто подорвалось на мине на Житомирщине, фото из пресс-службы полиции области

Днем 7 декабря на Житомирщине на мине подорвался автомобиль, в котором находились супруги – без родителей остались 8 детей.

Источник: пресс-служба полиции Житомирской области

Детали: Трагедия произошла около 15:00 в Олевской общине. По дороге из села Сущаны в направлении Копыща на обочине подорвался автомобиль Ford Transit. Внутри находились 38-летний мужчина и его 32-летняя жена. Они погибли.

Полиция сообщает, что из-за трагического события сиротами остались 8 детей – все несовершеннолетние. Сейчас дети находятся под присмотром родственников.

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Темы: Житомирская областьвзрывжертвыразминирование
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