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Прокуратура Нідерландів не вимагатиме від Росії екстрадиції винних у загибелі рейсу MH17 

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 17:53
Збитий малазійський літак рейсу MH17, фото Getty Images

Прокуратура Нідерландів не вимагатиме від Росії екстрадиції осіб, визнаних судом винними у загибелі рейсу MH17 в небі над Донбасом, який збили з російського "Бука".

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту "Укрінформу" у Гаазі сказала речниця прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк.

За її словами, екстрадиції росіян Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубинського та українця Леоніда Харченка не вимагатимуть через те, що Росія точно не погодиться видати їх.

"РФ не видає своїх громадян, тому вимагати екстрадиції засуджених не будуть. Проте буде докладено всіх зусиль, щоб Гіркін, Дубинський і Харченко відбували покарання. Європейська мережа ENFAST для пошуку та захоплення небезпечних міжнародних втікачів займається міжнародною ідентифікацією та розшуку засуджених. Червоне повідомлення Інтерполу, на підставі якого можуть бути затримані засуджені, буде збережено. Прокуратура Нідерландів вважає, що жоден правопорушник не повинен уникнути покарання", - сказала Брехт ван де Мосдейк.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук". 

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

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Детально про історичний вирок у справі щодо MH17 дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті МН17: усе тільки починається. Найважливіше про вирок, що став перемогою України.

Теми: MH17НідерландиРосія
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