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Прокуратура Нидерландов не будет требовать от России экстрадиции виновных в гибели рейса MH17 

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 16:53
Прокуратура Нидерландов не будет требовать от России экстрадиции виновных в гибели рейса MH17 
Сбитый малазийский самолет рейса MH17, фото Getty Images

Прокуратура Нидерландов не будет требовать от России экстрадиции лиц, признанных судом виновными в гибели рейса MH17 в небе над Донбассом, который сбили из российского "Бука".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эксклюзивном комментарии собственному корреспонденту "Укринформа" в Гааге сказала пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк.

По ее словам, экстрадиции россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко не будут требовать из-за того, что Россия точно не согласится выдать их.

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"РФ не выдает своих граждан, поэтому требовать экстрадиции осужденных не будут. Однако будут приложены все усилия, чтобы Гиркин, Дубинский и Харченко отбывали наказание. Европейская сеть ENFAST для поиска и захвата опасных международных беглецов занимается международной идентификацией и розыском осужденных. Красное уведомление Интерпола, на основании которого могут быть задержаны осужденные, будет сохранено. Прокуратура Нидерландов считает, что ни один правонарушитель не должен избежать наказания", - сказала Брехт ван де Мосдейк.

Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук". 

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Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

Подробно об историческом приговоре по делу о MH17 смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье МН17: все только начинается. Самое важное о приговоре, который стал победой Украины.

Темы: MH17НидерландыРосcия
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