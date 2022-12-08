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Росіяни атакували Харківщину: 4 поранених

Катерина ТищенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 20:19
Росіяни атакували Харківщину: 4 поранених
наслідки удару по Харківщині 8 грудня, фото з Telegram Синєгубова

Російські війська завдали удару по Харківщині, влучили в приватний будинок, постраждало 4 осіб.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Суспільне, alerts.in.ua

 
наслідки удару по Харківщині 8 грудня, фото з Telegram Синєгубова

Дослівно Синєгубов: "Російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні.

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На жаль, є постраждалий чоловік".

Деталі: Перед цим Суспільне й телеграм-канали повідомили про вибухи в Харкові.

У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

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Пізніше Синєгубов повідомив, що стало відомо про ще 3 поранених: чоловіка та двох жінок.

Він уточнив, що частину російських ракет збили сили ППО, однак одна з ракет влучила в приватне домоволодіння.

Теми: Харківська областьвійна
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