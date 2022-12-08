Росіяни атакували Харківщину: 4 поранених

наслідки удару по Харківщині 8 грудня, фото з Telegram Синєгубова

Російські війська завдали удару по Харківщині, влучили в приватний будинок, постраждало 4 осіб.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Суспільне, alerts.in.ua

наслідки удару по Харківщині 8 грудня, фото з Telegram Синєгубова

Дослівно Синєгубов: "Російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні.

На жаль, є постраждалий чоловік".

Деталі: Перед цим Суспільне й телеграм-канали повідомили про вибухи в Харкові.

У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше Синєгубов повідомив, що стало відомо про ще 3 поранених: чоловіка та двох жінок.

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Він уточнив, що частину російських ракет збили сили ППО, однак одна з ракет влучила в приватне домоволодіння.