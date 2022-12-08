Росіяни атакували Харківщину: 4 поранених
Четвер, 8 грудня 2022, 21:19
Російські війська завдали удару по Харківщині, влучили в приватний будинок, постраждало 4 осіб.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Суспільне, alerts.in.ua
Дослівно Синєгубов: "Російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні.
На жаль, є постраждалий чоловік".
Деталі: Перед цим Суспільне й телеграм-канали повідомили про вибухи в Харкові.
У місті та області було оголошено повітряну тривогу.
Пізніше Синєгубов повідомив, що стало відомо про ще 3 поранених: чоловіка та двох жінок.
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Він уточнив, що частину російських ракет збили сили ППО, однак одна з ракет влучила в приватне домоволодіння.