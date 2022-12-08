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Два пов’язані з Кремлем олігархи продовжують вести бізнес у Латвії й отримують гроші ЄС – The Insider

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 21:27
Два пов’язані з Кремлем олігархи продовжують вести бізнес у Латвії й отримують гроші ЄС – The Insider
зустріч Бокарєва та Путіна у 2014 році, фото з сайту Кремля

Пов'язані з Кремлем олігархи Іскандар Махмудов і Андрій Бокарєв продовжують активно вести бізнес у Латвії, контролюючи компанії в Ризі як особисто, так і через підставних осіб, крім того, вони отримують фінансування у формі грантів Європейського Союзу.

Про це йдеться в розслідуванні порталу The Insider, повідомляє "Європейська правда".

Махмудов і Бокарєв станом на 2021 рік контролюють Ризький електромашинобудівний завод (RER) – велике латвійське підприємство, яке виробляє електрообладнання для поїздів, вагонів метро і міського громадського транспорту.

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Згідно з даними латвійського комерційного реєстру, 36% акцій RER станом на 2021 рік контролювала російська юрособа "Холдинг ТрансКомпонент". По 20% у ній через ланцюжок юридичних осіб мають кремлівські олігархи, ще 46% - московська Krona Grup, за якою вони також стоять, решту – ділять між собою пов’язані з Махмудовим і Бокарєвим партнери.

Контрольована російськими олігархами латвійська компанія працює по всій Європі: приміром, у травні презентувала в Чехії новий електродвигун для тролейбусів і електробусів. Крім того, RER отримує фінансування від Європейського Союзу – через гранти, які видає Латвійське агентство інвестицій та розвитку і міністерство економіки Латвії.

Загрозою національній безпеці латвійська влада Бокарєва і Махмудова не вважає, незважаючи на те, що ті є постачальниками російської армії.

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Як зазначає The Insider, у Росії олігархи володіють компаніями, які є постачальниками для російського міністерства оборони. Раніше вони володіли частками у збройовому концерні "Калашников", а нині через "Коломенський завод" продовжують постачати дизельні двигуни для російських військових кораблів.

Махмудов і Бокарєв проходили фігурантами кількох кримінальних справ як підприємці, через яких відмивалися гроші криміналу.

Ділові зв'язки Бокарєва і Махмудова охопили всі країни Балтії. Крім Литви і Латвії, вони тривалий час були і партнерами однієї з найбагатших жінок Естонії – Тетяни Ліксутової, екс-дружини віцемера Москви Максима Ліксутова.

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Теми: ЛатвіяРосіяолігархи
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