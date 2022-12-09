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В Естонії продумують дії на випадок нової хвилі біженців з України

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 18:16
українські біженці, ілюстративне фото Getty Images

В уряді Естонії не виключають нової хвилі біженців з України у випадку, якщо у розпал зими Росії вдасться надовго залишити українські міста без світла й тепла, та продумують дії на такий сценарій. 

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це розповіли на брифінгу представники Державної канцелярії.

У відомстві зазначили, що поки зростання кількості нових біженців з України не спостерігається, але це може статися, якщо Росія ще більше пошкодить інфраструктуру у розпал зими.

За словами Хелі Тарум, очільниці відділу кризового реагування при Мінсоцполітики Естонії, до такого сценарію вже готуються, зокрема, підготували рамку для того, щоб швидко домовитися з готелями й подібними закладами про тимчасове розселення людей. 

Окрім того, розповів представник МВС Тармо Міілітс, є домовленість про міжвідомчу співпрацю з Фінляндією щодо допомоги з прийомом українців і транзитом до Фінляндії. 

Загалом після 24 лютого кордон Естонії перетнули понад 117 тисяч українців, з яких 53 тисячі - транзитом рушили далі вглиб Європи. Чималу частку склали люди, яким довелося виїздити з окупованих територій через Росію. 

За цей період на кордоні не пропустили 1494 громадян України - тих, щодо яких у прикордонників виникли підозри. Найчастіше йшлося про випадки, коли люди з українським паспортом тривалий час перед початком повномасштабної війни проживали в РФ, маючи подвійне громадянство, або їх викрили на схваленні війни РФ чи наданні прикордонникам неправдивої інформації про себе. 

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Близько 60 тисяч українців з усіх, хто прибув після 24 лютого, висловили бажання залишитись в Естонії. Наскільки відомо органам влади, близько 3,6 тисяч врешті отримали тимчасовий захист в іншій європейській країні, ще біля півтори тисячі - виїхали за межі ЄС. 

В Естонії вже оформили статус тимчасового захисту біля 40 тисяч українців, а близько 2800 потім знялися з обліку. 

40% дорослих українців, які залишаються в Естонії, знайшли роботу. Лише 8% проживають у готелях, 70% - в окремій квартирі, біля 13% знімають одну кімнату чи частину квартири. Більшість сплачують за житло самостійно. 

За останніми опитуваннями, три чверті хочуть у майбутньому повернутись додому в Україну, 5% планують будувати нове життя в Естонії, 20% - ще не визначилися. 

Теми: Естоніябіженці
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