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В Эстонии продумывают действия на случай новой волны беженцев из Украины

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 17:16
В Эстонии продумывают действия на случай новой волны беженцев из Украины
украинские беженцы, иллюстративное фото Getty Images

В правительстве Эстонии не исключают новой волны беженцев из Украины в случае, если в разгар зимы России удастся надолго оставить украинские города без света и тепла, и продумывают действия на такой сценарий. 

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом рассказали на брифинге представители Государственной канцелярии.

В ведомстве отметили, что пока роста количества новых беженцев из Украины не наблюдается, но это может произойти, если Россия еще больше повредит инфраструктуру в разгар зимы.

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По словам Хели Тарум, руководительницы отдела кризисного реагирования при Минсоцполитики Эстонии, к такому сценарию уже готовятся, в частности, подготовили рамку для того, чтобы быстро договориться с гостиницами и подобными заведениями о временном расселении людей. 

Кроме того, рассказал представитель МВД Тармо Миилитс, есть договоренность о межведомственном сотрудничестве с Финляндией о помощи с приемом украинцев и транзитом в Финляндию. 

Всего после 24 февраля границу Эстонии пересекли более 117 тысяч украинцев, из которых 53 тысячи - транзитом двинулись дальше вглубь Европы. Немалую долю составили люди, которым пришлось выезжать с оккупированных территорий через Россию. 

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За этот период на границе не пропустили 1494 граждан Украины - тех, в отношении которых у пограничников возникли подозрения. Чаще всего речь шла о случаях, когда люди с украинским паспортом длительное время перед началом полномасштабной войны проживали в РФ, имея двойное гражданство, или их уличили в одобрении войны РФ или предоставлении пограничникам ложной информации о себе. 

Около 60 тысяч украинцев из всех, кто прибыл после 24 февраля, выразили желание остаться в Эстонии. Насколько известно органам власти, около 3,6 тысяч в конце концов получили временную защиту в другой европейской стране, еще около полутора тысяч - выехали за пределы ЕС. 

В Эстонии уже оформили статус временной защиты около 40 тысяч украинцев, а около 2800 потом снялись с учета. 

40% взрослых украинцев, которые остаются в Эстонии, нашли работу. Лишь 8% проживают в гостиницах, 70% - в отдельной квартире, около 13% снимают одну комнату или часть квартиры. Большинство оплачивают жилье самостоятельно. 

По последним опросам, три четверти хотят в будущем вернуться домой в Украину, 5% планируют строить новую жизнь в Эстонии, 20% - еще не определились. 

Темы: Эстониябеженцы
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