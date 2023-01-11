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Під Бахмутом і в Соледарі інтенсивні бої. Нема підстав вважати, що РФ зупиниться – Пентагон

Альона Мазуренко Середа, 11 січня 2023, 14:51
Під Бахмутом і в Соледарі інтенсивні бої. Нема підстав вважати, що РФ зупиниться – Пентагон
Фото: Liberov Photographe

У Міноборони США спостерігають за дуже важкими та інтенсивними боями під Бахмутом і Соледарі. Пентагон вважає, що немає підстав думати, що Росія "зменшить оберти", тому треба забезпечити Україну усім необхідним. 

Джерело: брифінг 10 січня речника Пентагону Патріка Райдера, сайт Пентагону

Пряма мова: "Не хочу спекулювати. Ми, безумовно, продовжуємо спостерігати дуже інтенсивні бої під Бахмутом і в околицях Соледара. Було багато перестрілок, особливо в районі Соледара. Ми будемо продовжувати уважно стежити за цим. Але я не хочу спекулювати на цьому етапі, яким може бути результат.

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Наша увага і надалі буде зосереджена на підтримці України і наданні їй допомоги у сфері безпеки, необхідної для захисту своєї країни...

І є кілька речей, які ми знаємо. Росія дуже чітко дала зрозуміти, що вона має намір і надалі намагатися захопити і утримувати українську територію, про що свідчить її вторгнення. Тому у нас немає підстав вважати, що вони зменшать оберти.

Тим часом Україна також дуже чітко дала зрозуміти, що має намір захищати і повертати свою територію. І саме на цьому ми зосереджені - на забезпеченні того, щоб вони мали все необхідне для захисту своєї країни і повернення своєї суверенної території.

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Очевидно, що це має враховувати різноманітні змінні, ситуації, які можуть статися, і коли йдеться про Росію, ми продовжуватимемо моніторинг, ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з українцями і міжнародним співтовариством, щоб переконатися, що вони мають все необхідне для протидії".

Передісторія:

  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ввечері 10 січня заявила, що ЗСУ продовжують тримати оборону міста Соледар Донецької області – тривають важкі бої.
  • CNN писало, що в Соледарі ситуація критична і динамічна: будівлі щодня переходять з рук у руки, а кількість загиблих настільки велика, що "ніхто не рахує".
  • Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська не захопили весь Соледар, але навіть у випадку його захоплення Бахмут не опиниться в оточенні.
  • Вранці 11 січня представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що заяви російських військових про захоплення Соледара в Донецькій області не відповідають дійсності.

Теми: БахмутСШАЗбройні силивійна
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