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Под Бахмутом и в Соледаре интенсивные бои. Нет оснований полагать, что РФ остановится – Пентагон

Алена МазуренкоСреда, 11 января 2023, 14:51
Под Бахмутом и в Соледаре интенсивные бои. Нет оснований полагать, что РФ остановится – Пентагон
Фото: Liberov Photographe

В Минобороны США наблюдают за очень тяжелыми и интенсивными боями под Бахмутом и Соледаром. Пентагон считает, что нет оснований думать, что Россия "сбавит обороты", поэтому надо обеспечить Украину всем необходимым. 

Источник: брифинг 10 января представителя Пентагона Патрика Райдера, сайт Пентагона

Прямая речь: "Не хочу спекулировать. Мы, безусловно, продолжаем наблюдать очень интенсивные бои под Бахмутом и в окрестностях Соледара. Было много перестрелок, особенно в районе Соледара. Мы будем продолжать внимательно следить за этим. Но я не хочу спекулировать на этом этапе, каким может быть результат.

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Наше внимание и в дальнейшем будет сосредоточено на поддержке Украины и оказании ей помощи в сфере безопасности, необходимой для защиты своей страны.

И есть несколько вещей, которые мы знаем. Россия очень четко дала понять, что она намерена и в дальнейшем пытаться захватить и удерживать украинскую территорию, о чем свидетельствует ее вторжение. Поэтому у нас нет оснований полагать, что они сбавят обороты.

Между тем Украина также очень четко дала понять, что намерена защищать и возвращать свою территорию. И именно на этом мы сосредоточены - на обеспечении того, чтобы они имели все необходимое для защиты своей страны и возвращения своей суверенной территории.

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Очевидно, что это должно учитывать различные переменные, ситуации, которые могут произойти, и когда речь идет о России, мы будем продолжать мониторинг, мы будем продолжать тесно сотрудничать с украинцами и международным сообществом, чтобы убедиться, что они имеют все необходимое для противодействия".

Предыстория: 

  • Заместитель министра обороны Анна Маляр вечером 10 января заявила, что ВСУ продолжают держать оборону города Соледар Донецкой области – ведутся тяжелые бои.
  • CNN писало, что в Соледаре ситуация критическая и динамичная: здания ежедневно переходят из рук в руки, а количество погибших настолько велико, что "никто не считает".
  • Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска не захватили весь Соледар, но даже в случае его захвата Бахмут не окажется в окружении.
  • Утром 11 января представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что заявления российских военных о захвате Соледара в Донецкой области не соответствуют действительности.

Темы: БахмутСШАВооруженные силывойна
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