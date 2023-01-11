Под Бахмутом и в Соледаре интенсивные бои. Нет оснований полагать, что РФ остановится – Пентагон

В Минобороны США наблюдают за очень тяжелыми и интенсивными боями под Бахмутом и Соледаром. Пентагон считает, что нет оснований думать, что Россия "сбавит обороты", поэтому надо обеспечить Украину всем необходимым.

Источник: брифинг 10 января представителя Пентагона Патрика Райдера, сайт Пентагона

Прямая речь: "Не хочу спекулировать. Мы, безусловно, продолжаем наблюдать очень интенсивные бои под Бахмутом и в окрестностях Соледара. Было много перестрелок, особенно в районе Соледара. Мы будем продолжать внимательно следить за этим. Но я не хочу спекулировать на этом этапе, каким может быть результат.

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Наше внимание и в дальнейшем будет сосредоточено на поддержке Украины и оказании ей помощи в сфере безопасности, необходимой для защиты своей страны.

И есть несколько вещей, которые мы знаем. Россия очень четко дала понять, что она намерена и в дальнейшем пытаться захватить и удерживать украинскую территорию, о чем свидетельствует ее вторжение. Поэтому у нас нет оснований полагать, что они сбавят обороты.

Между тем Украина также очень четко дала понять, что намерена защищать и возвращать свою территорию. И именно на этом мы сосредоточены - на обеспечении того, чтобы они имели все необходимое для защиты своей страны и возвращения своей суверенной территории.

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Очевидно, что это должно учитывать различные переменные, ситуации, которые могут произойти, и когда речь идет о России, мы будем продолжать мониторинг, мы будем продолжать тесно сотрудничать с украинцами и международным сообществом, чтобы убедиться, что они имеют все необходимое для противодействия".

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