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Росія може повторити масовану атаку на Україну змішаного типу – Сили оборони

Олена РощінаЧетвер, 12 січня 2023, 11:13
Крилата ракета, фото з armflot.ru

Росія, ймовірно, готується найближчим часом повторити масовану змішану атаку на Україну ракетами та дронами іранського виробництва.

Джерело: керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі ТРК "Київ" 12 січня

Пряма мова: "Імовірно, така атака готується, тому що періодичність підготовки військ окупантів саме така: десь 10-12-14 днів вони потребують, щоб переспорядитися після масованої атаки, яку вони виконують по території України. 

Оскільки вони наразі з цією практикою, так скажемо, потоваришували, і їм вона до вподоби – цілком імовірно, що вони готують саме повторення однієї з таких атак. І, можливо, вона буде мішаного типу, коли використовуються і ракети повітряного базування, і ракети морського базування, і дрони-камікадзе".

Деталі: Гуменюк пояснила, що у ворога запас ракет уже переходить межу недоторканного запасу, тому вони можуть застосовувати "мішані практики".

Крім того, вона вважає, що росіянам не дає спокою якість роботи української протиповітряної оборони, тому вони намагаються використовувати "хвилеподібну тактику", щоб виявляти позиції ППО і їх атакувати також.

Гуменюк відзначила і підвищення активності розвідувальних літальних апаратів РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Росія завдає ударів по енергетиці України з початку осені: перший удар був по ТЕЦ у Харкові 11 вересня, перший масований удар по всій Україні – 10 жовтня. Відтоді армія РФ із періодичністю в тиждень-два завдавала ракетних ударів чи атакувала об'єкти української енергетики дронами-камікадзе (баражуючими боєприпасами). 

Останній масований ракетний удар РФ завдала 31 грудня (було збито 12 із понад 20-ти ракет), атаки дронами були у новорічну ніч (було збито 45 "Шахедів") та в ніч на 2 січня (було збито близько 40 дронів).    

Теми: Росіяракетний ударШахедвійна
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