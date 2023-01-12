Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия может повторить массированную атаку на Украину смешанного типа – Силы обороны

Елена РощинаЧетверг, 12 января 2023, 11:13
Крылатая ракета, фото с armflot.ru

Россия, вероятно, готовится в ближайшее время повторить массированную смешанную атаку на Украину ракетами и дронами иранского производства.

Источник: руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире ТРК "Киев" 12 января

Прямая речь: "Вероятно, такая атака готовится, потому что периодичность подготовки войск оккупантов именно такова: где-то 10-12-14 дней им требуется, чтобы переоснаститься после массированной атаки, которую они выполняют по территории Украины. 

Поскольку они сейчас с этой практикой, так скажем, подружились, и им она нравится – вполне вероятно, что они готовят именно повторение одной из таких атак. И, возможно, она будет смешанного типа, когда используются и ракеты воздушного базирования, и ракеты морского базирования, и дроны-камикадзе".

Детали: Гуменюк объяснила, что у врага запас ракет уже переходит предел неприкосновенного запаса, поэтому они могут применять "смешанные практики".

Кроме того, она считает, что россиянам не дает покоя качество работы украинской противовоздушной обороны, поэтому они пытаются использовать "волнообразную тактику", чтобы выявлять позиции ПВО и их атаковать также.

Гуменюк отметила и повышение активности разведывательных летательных аппаратов РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Россия наносит удары по энергетике Украины с начала осени: первый удар был по ТЭЦ в Харькове 11 сентября, первый массированный удар по всей Украине – 10 октября. С тех пор армия РФ с периодичностью в неделю-две наносила ракетные удары или атаковала объекты украинской энергетики дронами-камикадзе (барражирующими боеприпасами). 

Последний массированный ракетный удар РФ нанесла 31 декабря (было сбито 12 из более 20-ти ракет), атаки дронами были в новогоднюю ночь (было сбито 45 "Шахедов") и в ночь на 2 января (было сбито порядка 40 дронов).

Темы: Росcияракетный ударШахедвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Кремль начал готовить выборы "президента Путина"

инфографикаУкраинцы больше всего доверяют ВСУ: за год этот показатель вырос на четверть

Украинские бойцы в Соледаре пытаются удержать оборону – Маляр

Россия, вероятно, захватила Соледар – ISW

Джонсон планирует в ближайшие месяцы посетить Украину и встретиться с Зеленским – СМИ

Зеленский отметил бойцов двух бригад за удержание Соледара

Все новости...
Росcия
Россиянам не хватает боевой техники, поэтому они забрасывают фронт людьми – Маляр
Саммит мира может пройти в Нью-Йорке в годовщину полномасштабного вторжения РФ - посол
В России солдат отказался воевать в Украине – ему дали 5 лет колонии
Последние новости
12:17
Резников прогнозирует большое наступление россиян весной: Мы должны быть готовыми
12:11
фотоПограничники отфильтровали сторонника "русского мира", который направлялся в Киев
12:03
видеоРоссияне в Херсоне обстреляли базу с автобусами: есть раненый
11:58
ЕС настаивает на выполнении рекомендаций "Венецианки" по закону о КСУ
11:56
Ежедневно россияне теряют 500-600 оккупантов, а Украина – в десять раз меньше – Резников 
11:51
В энергосистеме остается дефицит, Укрэнерго ожидает его уменьшения на выходных
11:44
СМИ: В Белгородской области во время пожара самоуничтожился танк Т-72
11:26
Немецкая оппозиция требует у "упрямого канцлера" предоставить Украине танки
11:20
В России отменили отсрочку от мобилизации для многодетных отцов
11:15
В Украине пытались легализовать незаконные застройки через взлом е-системы - СБУ
Все новости...