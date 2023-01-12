Россия может повторить массированную атаку на Украину смешанного типа – Силы обороны

Россия, вероятно, готовится в ближайшее время повторить массированную смешанную атаку на Украину ракетами и дронами иранского производства.

Источник: руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире ТРК "Киев" 12 января

Прямая речь: "Вероятно, такая атака готовится, потому что периодичность подготовки войск оккупантов именно такова: где-то 10-12-14 дней им требуется, чтобы переоснаститься после массированной атаки, которую они выполняют по территории Украины.

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Поскольку они сейчас с этой практикой, так скажем, подружились, и им она нравится – вполне вероятно, что они готовят именно повторение одной из таких атак. И, возможно, она будет смешанного типа, когда используются и ракеты воздушного базирования, и ракеты морского базирования, и дроны-камикадзе".

Детали: Гуменюк объяснила, что у врага запас ракет уже переходит предел неприкосновенного запаса, поэтому они могут применять "смешанные практики".

Кроме того, она считает, что россиянам не дает покоя качество работы украинской противовоздушной обороны, поэтому они пытаются использовать "волнообразную тактику", чтобы выявлять позиции ПВО и их атаковать также.

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Гуменюк отметила и повышение активности разведывательных летательных аппаратов РФ.

Напомним: Россия наносит удары по энергетике Украины с начала осени: первый удар был по ТЭЦ в Харькове 11 сентября, первый массированный удар по всей Украине – 10 октября. С тех пор армия РФ с периодичностью в неделю-две наносила ракетные удары или атаковала объекты украинской энергетики дронами-камикадзе (барражирующими боеприпасами).

Последний массированный ракетный удар РФ нанесла 31 декабря (было сбито 12 из более 20-ти ракет), атаки дронами были в новогоднюю ночь (было сбито 45 "Шахедов") и в ночь на 2 января (было сбито порядка 40 дронов).