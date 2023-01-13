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Росія, ймовірно, захопила Соледар – ISW

"Українська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 05:55
БОЇ У СОЛЕДАРІ. ФОТО DW

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські окупанти, ймовірно, захопили місто Соледар, однак це не призведе до оточення Бахмута.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Аналітики інституту вважають, що російські сили контролюють більшу частину, якщо не всю територію Соледара, і їм, вочевидь, вдалося витіснити українські війська із західних околиць міста.

Водночас у ISW зазначили, що ймовірне захоплення Соледара не є оперативно-важливим розвитком ситуації, і воно навряд чи означає швидке оточення Бахмута.

Аналітики нагадали, що 12 січня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про відбиття російських атак на населений пункт Сіль, що розташований приблизно за кілометр на північний захід від Соледара, однак, на відміну від попередніх днів, українські військові не говорили, що їм вдалося відбити наступ у самому Соледарі.

"Усі доступні дані свідчать про те, що українські сили більше не підтримують організовану оборону в Соледарі", – йдеться у звіті інституту.

ISW, як і раніше, вважає, що захоплення Соледара – населеного пункту площею близько 14,2 кв. км – не дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими українськими лініями наземної комунікації з Бахмутом та не поставить їх у вигіднішу позицію для оточення міста в короткостроковій перспективі.

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"Російські сили можуть спробувати підтримувати високий темп атак у районі Бахмута, але ці зусилля не призведуть до оперативно-значущих результатів, оскільки вони втратили бойову силу і накопичили виснаженість", – повідомили в ISW.

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Основні висновки ISW за 12 січня:

  • Російські війська, ймовірно, захопили Соледар 11 січня, але ця невелика перемога навряд чи свідчить про неминуче оточення Бахмута.
  • Володимир Путін, ймовірно, шукає цапів-відбувайлів у боротьбі російської оборонної промисловості з технічними та технологічними проблемами, а також зберігає нереалістичні очікування щодо здатності Росії швидко замінити втрати.
  • Українська розвідка підтвердила, що вище російське військове керівництво готується до значних військових реформ у наступному році, хоча ISW продовжує оцінювати, що Росії буде важко швидко (якщо взагалі можливо) здійснити заплановані реформи.
  • За повідомленнями, російські та українські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжили наступальні операції навколо Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька.
  • Окупанти продовжували оборонні операції на східному березі річки Дніпро.
  • Російські чиновники та окупаційна влада можуть готуватися до масової депортації громадян України з окупованих територій до РФ.
  • Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що російські військкомати можуть підвищити призовний вік вже під час весняної призовної кампанії цього року.
  • Головнокомандувач Сухопутними військами РФ Олег Салюков прибув до Білорусі для взяття під контроль навчань з бойового злагодження спільного російсько-білоруського регіонального угруповання військ.

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Теми: БахмутСоледарокупація
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