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Россия, вероятно, захватила Соледар – ISW

"Украинская правда"Пятница, 13 января 2023, 05:55
БОИ В СОЛЕДАРЕ. ФОТО DW

Аналитики Института изучения войны заявили, что российские оккупанты, вевоятно, захватили город Соледар, однако это не приведет к окружению Бахмута.

Источник: отчет ISW

Детали: Аналитики института считают, что российские силы контролируют большую часть, если не всю территорию Соледара, и им, по всей видимости, удалось вытеснить украинские войска с западных окраин города.

Вместе с тем, в ISW отметили, что вероятный захват Соледара не является оперативно-важным развитием ситуации и он вряд ли предвещает скорое окружение Бахмута.

Аналитики напомнили, что 12 января Генеральный штаб ВСУ сообщал об отражении российских атак на населенный пункт Соль, который расположен примерно в километре на северо-запад от Соледара, однако, в отличие от предыдущих дней, украинские военные не говорили, что им удалось отбить наступление в самом Соледаре.

"Все доступные свидетельства говорят о том, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре", – говорится в отчете института.

ISW по-прежнему считает, что захват Соледара – населенного пункта площадью около 14,2 кв. км – не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими линиями наземной коммуникации с Бахмутом и не поставит их в более выгодную позицию для окружения города в краткосрочной перспективе.

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"Российские силы могут попытаться поддерживать высокий темп атак в районе Бахмута, но эти усилия не приведут к оперативно-значительным результатам, поскольку они утратили боевую силу и накопили истощенность", – сообщили в ISW.

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Основные выводы ISW за 12 января:

  • Российские войска, вероятно, захватили Соледар 11 января, но эта небольшая победа вряд ли свидетельствует о неизбежном окружении Бахмута.
  • Владимир Путин, вероятно, ищет козлов отпущения в борьбе российской оборонной промышленности с техническими и технологическими проблемами, а также сохраняет нереалистичные ожидания относительно способности России быстро заменить потери.
  • Украинская разведка подтвердила, что высшее российское военное руководство готовится к значительным военным реформам в следующем году, хотя ISW продолжает оценивать, что России будет трудно быстро (если вообще возможно) осуществить запланированные реформы.
  • По сообщениям, российские и украинские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжили наступательные операции вокруг Бахмута, Авдеевки и к западу от Донецка.
  • Оккупанты продолжали оборонительные операции на восточном берегу реки Днепр.
  • Российские чиновники и оккупационные власти могут готовиться к массовой депортации граждан Украины с оккупированных территорий в РФ.
  • Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские военкоматы могут повысить призывной возраст уже во время весенней призывной кампании этого года.
  • Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков прибыл в Беларусь для взятия под контроль учений по боевому слаживанию совместной российско-белорусской региональной группировки войск.

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Темы: БахмутСоледароккупация
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