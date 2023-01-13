Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия, вероятно, захватила Соледар – ISW

"Украинская правда"Пятница, 13 января 2023, 04:55
Россия, вероятно, захватила Соледар – ISW
БОИ В СОЛЕДАРЕ. ФОТО DW

Аналитики Института изучения войны заявили, что российские оккупанты, вевоятно, захватили город Соледар, однако это не приведет к окружению Бахмута.

Источник: отчет ISW

Детали: Аналитики института считают, что российские силы контролируют большую часть, если не всю территорию Соледара, и им, по всей видимости, удалось вытеснить украинские войска с западных окраин города.

Реклама:

Вместе с тем, в ISW отметили, что вероятный захват Соледара не является оперативно-важным развитием ситуации и он вряд ли предвещает скорое окружение Бахмута.

Аналитики напомнили, что 12 января Генеральный штаб ВСУ сообщал об отражении российских атак на населенный пункт Соль, который расположен примерно в километре на северо-запад от Соледара, однако, в отличие от предыдущих дней, украинские военные не говорили, что им удалось отбить наступление в самом Соледаре.

"Все доступные свидетельства говорят о том, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре", – говорится в отчете института.

ВИДЕО ДНЯ

ISW по-прежнему считает, что захват Соледара – населенного пункта площадью около 14,2 кв. км – не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими линиями наземной коммуникации с Бахмутом и не поставит их в более выгодную позицию для окружения города в краткосрочной перспективе.

"Российские силы могут попытаться поддерживать высокий темп атак в районе Бахмута, но эти усилия не приведут к оперативно-значительным результатам, поскольку они утратили боевую силу и накопили истощенность", – сообщили в ISW.

Читайте также: Оборона Соледара, потенциальное окружение и риски для Бахмута. Интервью с бойцом 46 бригады Александром Погребиским

Основные выводы ISW за 12 января:

  • Российские войска, вероятно, захватили Соледар 11 января, но эта небольшая победа вряд ли свидетельствует о неизбежном окружении Бахмута.
  • Владимир Путин, вероятно, ищет козлов отпущения в борьбе российской оборонной промышленности с техническими и технологическими проблемами, а также сохраняет нереалистичные ожидания относительно способности России быстро заменить потери.
  • Украинская разведка подтвердила, что высшее российское военное руководство готовится к значительным военным реформам в следующем году, хотя ISW продолжает оценивать, что России будет трудно быстро (если вообще возможно) осуществить запланированные реформы.
  • По сообщениям, российские и украинские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжили наступательные операции вокруг Бахмута, Авдеевки и к западу от Донецка.
  • Оккупанты продолжали оборонительные операции на восточном берегу реки Днепр.
  • Российские чиновники и оккупационные власти могут готовиться к массовой депортации граждан Украины с оккупированных территорий в РФ.
  • Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские военкоматы могут повысить призывной возраст уже во время весенней призывной кампании этого года.
  • Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков прибыл в Беларусь для взятия под контроль учений по боевому слаживанию совместной российско-белорусской региональной группировки войск.

Что этому предшествовало:

Темы: БахмутСоледароккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: